Beatles: Η τελευταία συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος κυκλοφορεί στις υπηρεσίες streaming

Ένα live album που περιλαμβάνει ολόκληρη την περίφημη τελευταία συναυλία των Beatles στην ταράτσα της Apple Corps.

Στις 30 Ιανουαρίου του 1969, οι Beatles έδωσαν την τελευταία τους ζωντανή εμφάνιση στην ταράτσα των κεντρικών γραφείων της δισκογραφικής εταιρείας τους Apple Corps στην οδό Savile Row του Λονδίνου.

Η 53η επέτειος της τελευταίας εμφάνισης του συγκροτήματος θα εορταστεί με μια συναρπαστική σειρά ειδικών κυκλοφοριών, εκδηλώσεων και ανακοινώσεων.

Για πρώτη φορά, το υλικό της θρυλικής τελευταίας εμφάνισης του συγκροτήματος παρουσιάζεται σε στερεοφωνική μίξη, από τους Giles Martin και Sam Okell και Dolby Atmos ήχο και κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις Apple Corps Ltd. / Capitol / UMe / Universal Music σε ένα άλμπουμ με τίτλο «The Beatles: Get Back – The Rooftop Performance».

Κατά τη διάρκεια του 2021, Οι θαυμαστές των Beatles σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν υπό νέο πρίσμα τις ηχογραφήσεις του συγκροτήματος τον Ιανουάριο του 1969 και τη συναυλία τους στην ταράτσα της Apple Corps με την κυκλοφορία της remixed και διευρυμένης πλουσιοπάροχης έκδοσης του άλμπουμ «Let It Be», της σειράς ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» του Peter Jackson και ενός συλλεκτικού βιβλίου που φέρει επίσης τον τίτλο «The Beatles: Get Back».

Οι πρωτογενείς πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα έργα αποκάλυψαν ότι σε εκείνες τις περίφημες ηχογραφήσεις των Beatles επικρατούσε ένα πιο χαρούμενο, καλοπροαίρετο κλίμα από αυτό που αποτυπώθηκε στα 80 λεπτά της ταινίας «Let It Be» του 1970, ενώ παράλληλα ανέδειξαν μία νέα διάσταση του ομότιτλου άλμπουμ.

Εκτός από την ιστορική σημασία της, η τελευταία εμφάνιση των Beatles είναι ένα μικρό θαύμα αν αναλογιστεί κανείς το τσουχτερό κρύο, την έντονη κίνηση λίγους ορόφους πιο κάτω και την επέμβαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου λόγω των παραπόνων των παρακείμενων καταστημάτων στη Saville Row για τον δυνατό θόρυβο.

Το «The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert» περιλαμβάνει ολόκληρο το πρόγραμμα της συναυλίας, το οποίο αποτελούνταν από τρεις ολοκληρωμένες εκτελέσεις του «Get Back» (συν μια σύντομη αποτυχημένη λήψη), δύο εκτελέσεις του «Don’t Let Me Down», μια εκτέλεση του «I’ve Got A Feeling», μια αυτοσχέδια εκτέλεση του «God Save The Queen» και τις εκτελέσεις των «One After 909», «Dig A Pony» και «I’ve Got A Feeling» που τελικά συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ «Let It Be».

Εκτός από την κυκλοφορία του «Beatles: Get Back – The Rooftop Performance» στις υπηρεσίες streaming, ο επετειακός εορτασμός της ηλεκτρισμένης τελευταίας συναυλίας των Beatles θα συνεχιστεί με πολλές ακόμα συναρπαστικές ανακοινώσεις, αφιερώματα και εκδηλώσεις.

Το Rock & Roll Hall of Fame ανακοίνωσε μια πρωτοποριακή έκθεση με τίτλο «The Beatles: Get Back to Let It Be» που θα ξεκινήσει στις 18 Μαρτίου 2022 και θα διαρκέσει έως τον Μάρτιο του 2023.

Η έκθεση, η οποία θα αποτελέσει συμπλήρωμα της σειράς ντοκιμαντέρ «Get Back» του Peter Jackson, θα δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να μπουν στις πρόβες και στις ηχογραφήσεις των Beatles τον Ιανουάριο του 1969 και να παρακολουθήσουν την τελευταία εμφάνιση του συγκροτήματος στην ταράτσα, περιτριγυρισμένοι από προβολές μεγάλης κλίμακας και ανώτερο ήχο.

Το σκηνικό είναι συναρπαστικά στημένο με αυθεντικά όργανα, ρούχα, χειρόγραφους στίχους και άλλα μοναδικά αντικείμενα, πολλά από τα οποία προέρχονται απευθείας από τους βασικούς συντελεστές των Beatles. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Rock & Roll Hall of Fame θα διοργανώσει ειδικές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων συνεντεύξεις, προβολές ταινιών, πάνελ και άλλα, οι οποίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, την ημέρα 53η επέτειο της τελευταίας εμφάνισης των Beatles, η ταινία «The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert» θα προβληθεί αποκλειστικά σε IMAX κινηματογράφους στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ταινία διάρκειας 60 λεπτών περιλαμβάνει ολόκληρη την τελευταία συναυλία των Beatles, όπως παρουσιάζεται ολόκληρη στο πρωτότυπο ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back» του Disney+, ενώ έχει βελτιστοποιηθεί για τις οθόνες IMAX.

Ακούστε το «The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert»:

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: