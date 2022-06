Οι The Avalanches στέλνουν τη μουσική τους στη Σελήνη

Ένα τραγούδι των The Avalanches θα σταλεί μέσω ραδιοκυμάτων στη Σελήνη και θα ανακλαστεί πίσω στη Γη.

Οι The Avalanches συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα για την αποστολή αποκλειστικών μεταδόσεων στη Σελήνη, στο πλαίσιο του βρετανικού φεστιβάλ «Tour de Moon».

Το εντυπωσιακό και δωρεάν φεστιβάλ – το οποίο συνδυάζει ομιλίες, κινηματογράφο, μουσική και παιχνίδια υπό ένα διαστημικό θέμα – περιόδευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου και του Ιουνίου μέσω ενός βιώσιμου σεληνιακού κονβόι και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο Hackney στις 16 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ο υπεύθυνος δημιουργικού Δρ. Nelly Ben Hayoun, ο οποίος είναι επίσης ο ιδρυτής της Διεθνούς Διαστημικής Ορχήστρας της NASA, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι The Avalanches, Massive Attack, Moses Boyd και Pussy Riot χρησιμοποιώντας το Moonbounce: μια τεχνολογία επικοινωνίας Γης-Σελήνης-Γης (EME).

«Τα ραδιοκύματα διακτινίζονται από τη Γη στη Σελήνη και ουσιαστικά ροκανίζουν την επιφάνεια ολόκληρης της πλευράς της Σελήνης που είναι στραμμένη προς τη Γη», δήλωσε ο Hayoun στο NME για την τεχνολογία.

«Και διεισδύουν τρία μέτρα βαθιά στην επιφάνεια πριν τελικά ανακλαστούν και διαθλαστούν από τα βαθύτερα σεληνιακά πετρώματα. Και αυτός είναι ένας πολύ μοναδικός τρόπος, αν είσαι μουσικός, να σκεφτείς να συνεργαστείς με τη Σελήνη, επειδή ουσιαστικά ο ήχος που θα στείλεις στη Σελήνη θα επιστρέψει σε εμάς εντελώς παραμορφωμένος», εξήγησε.

«Αυτό ακριβώς με ενθουσίασε με το Moonbounce. Στο Tour de Moon, το φεστιβάλ μας αφορά τις νέες σχέσεις με το περιβάλλον μας, τις νέες σχέσεις με τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και την εξέταση του εναλλακτικού μέλλοντος. Πιστεύω πραγματικά ακράδαντα ότι αν αρχίσουμε πραγματικά να εξετάζουμε άλλους τρόπους συνεργασίας με το περιβάλλον μας και με το σύμπαν, μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε όλα τα νέα επίπεδα καινοτομίας που θα μας αποτρέψουν από το να επαναλαμβάνουμε απλώς την ιστορία», συνέχισε.

Όταν το φεστιβάλ Tour de Moon ξεκίνησε στις 21 Οκτωβρίου 2021, στάλθηκε στη Σελήνη μέσω του Moonbounce μια μετάδοση μιας νέας πρωτότυπης μίξης του τραγουδιού «ITT (International Thief Thief)» του Fela Kuti του 1980. Το τελικό κομμάτι περιλάμβανε έναν αυτοσχεδιασμό με σαξόφωνο από τον νεότερο γιο του Fela Kuti, Seun Kuti.

Ο Nelly Ben Hayoun έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τους The Avalanches σε άλλα εγχειρήματα και ήταν ενθουσιασμένος που μπόρεσε να στείλει μερικά από τα τραγούδια τους στη Σελήνη.

«Ο τρόπος με τον οποίο οι The Avalanches αναμιγνύουν τους ήχους και ο τρόπος με τον οποίο δημιούργησαν το τελευταίο άλμπουμ τους (“We Will Always Love You”) είναι πολύ μοναδικός με την έννοια ότι άρχισαν να εξετάζουν πράγματα όπως η τεχνολογία μετάδοσης για να συνθέσουν πραγματικά μουσική», ανέφερε.

Ο Robbie Chater των Avalanches, μιλώντας από τη Στοκχόλμη στην οποία βρίσκεται το συγκρότημα για την περιοδεία του, εξήγησε στο NME πώς προέκυψε η συμμετοχή τους στο εγχείρημα.

«Δουλέψαμε με τον Nelly κατά τη διάρκεια του lockdown, όταν κάναμε μια συνεργασία με τη Διεθνή Διαστημική Ορχήστρα μέσω του Zoom. Παρουσιάσαμε μαζί μια εκδοχή του τραγουδιού μας “Wherever You Go”, η οποία ήταν μια πραγματικά, πραγματικά απίστευτη εμπειρία», είπε.

Ο Robbie Chater συνέχισε: «Υποθέτω ότι πάντα μας ενδιέφερε η ιδέα της δειγματοληψίας και του ήχου ως ένα είδος ατελείωτης ζωτικής δύναμης, ένας κύκλος μετάδοσης που πηγαίνει γύρω-γύρω και γύρω-γύρω. Μου αρέσει να σκέφτομαι ότι μπορεί να βρούμε έναν παλιό δίσκο και συχνά σκέφτομαι τι συνέβαινε στη ζωή του ανθρώπου που έκανε αυτόν τον δίσκο εκείνη την εποχή, ας πούμε τη δεκαετία του 1950, και πώς κατέγραψε όλα τα συναισθήματα και τα αισθήματά του σε κερί», συνέχισε.

«Αυτός ο δίσκος μπορεί να είχε διάφορους ιδιοκτήτες στο πέρασμα των χρόνων που τον έπαιζαν ξανά και ξανά και προσέθεταν ρωγμές στον ήχο. Μετά βρίσκω αυτόν τον δίσκο και παίρνω δείγματα (samples) και μετά μεταδίδεται ξανά στα ραδιόφωνα ή σε ένα φεστιβάλ, όπου οι άνθρωποι τραγουδούν μαζί με παλιούς στίχους από τραγούδια της δεκαετίας του ’50 από τα οποία έχουμε πάρει samples και είναι κατά κάποιο τρόπο αυτός ο ατελείωτος κύκλος της μουσικής και της ενέργειας», περιέγραψε.

«Πάντα μας γοήτευε αυτό. Η δυνατότητα να στείλουμε μουσική στο φεγγάρι και να επιστρέψει μοιάζει με προέκταση αυτής της ιδέας και αυτού του κύκλου. Ήμασταν πραγματικά ενθουσιασμένοι όταν ο Nelly μας είπε ότι μπορεί να είναι εφικτό. Το σκεφτόμασταν για πολύ, πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν ξέραμε αν πραγματικά θα ήταν τεχνικά εφικτό», πρόσθεσε.

Αν και οι The Avalanches δεν έχουν ακούσει ακόμα το τελικό αποτέλεσμα, ο Robbie Chater είναι ευχαριστημένος που είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο εγχείρημα και έχει ήδη κάνει σκέψεις για το πώς μπορεί να ακούγεται το κομμάτι τους όταν επιστρέψει από τη Σελήνη.

«Φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετά στατικό – άλλες μεταδόσεις από τη Γη που έχω ακούσει είναι αρκετά στατικές. Αλλά μου αρέσει αυτό το είδος του ήχου και αυτή η αισθητική, γεμάτη σφύριγμα, κρακ και στατικούς ήχους, υπάρχει και στους δίσκους μας. Αισθανόμαστε πολύ ευγνώμονες που μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Για εμάς μοιάζει με ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», σχολίασε.