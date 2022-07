Οι The 1975 μοιράζονται το νέο single «Part Of The Band»

Το «Part Of The Band» ανοίγει τον κύκλο του πέμπτου άλμπουμ των The 1975.

Οι The 1975 επιστρέφουν με το νέο single «Part Of The Band», το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Being Funny In A Foreign Language».

Το «Being Funny In A Foreign Language», το πέμπτο άλμπουμ του συγκροτήματος, ηχογραφήθηκε στα Real World Studios στο Wiltshire του Ηνωμένου Βασιλείου και στα Electric Lady Studios στη Νέα Υόρκη και θα κυκλοφορήσει στις 14 Οκτωβρίου από την Dirty Hit.

Είναι το μικρότερο άλμπουμ των The 1975 μέχρι στιγμής (με μόλις 11 τραγούδια), αλλά και αυτό το νέο κεφάλαιο ξεκινά με τη σχετική ηρεμία του «Part Of The Band», σε συμπαραγωγή του Jack Antonoff.

Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε το άλμπουμ «Notes On A Conditional Form» του 2020, το «Part Of The Band» παίρνει το μεσοδυτικό emo του «Jesus Christ 2005 God Bless America» και το συνδυάζει με τα ονειρικά συνθεσάιζερ του «The Birthday Party», με μια πινελιά από την αισιοδοξία της κοινότητας που συναντάμε στο «Viva La Vida» των Coldplay.

Αυτές οι επιρροές είναι φευγαλέες, όμως, καθώς οι The 1975 συνεχίζουν να επαναπροσδιορίζουν τους εαυτούς τους και να χαράζουν το δικό τους δρόμο προς τα εμπρός.

Σε επίπεδο στίχων, ο τραγουδιστής Matty Healy αναλογίζεται το παρελθόν («Ζούσα την καλύτερη ζωή μου / Πολύ πριν πληρώσω τη μετάνοια / Και την ακύρωσή μου») και εξετάζει τις παλιές σχέσεις με νέες λεπτομέρειες, πριν στρέψει το φακό στον εαυτό του.

Στο «Part Of The Band», ο Matty Healy παλεύει με το ρόλο του ως ένας ευθύς, πολιτικοποιημένος εκπρόσωπος μιας γενιάς («Αρκετά για μένα τώρα / Πρέπει να μιλήσεις για τους ανθρώπους, μωρό μου») και αναρωτιέται αν είναι «ειρωνικά ξύπνιος ή αντικείμενο χλευασμού;».

Είναι μια περίπλοκη ροή σκέψεων χωρίς απαντήσεις, με μια σαγηνευτική ελευθερία

Οι The 1975, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Μάντσεστερ το 2002, έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της γενιάς τους με τη χαρακτηριστική αισθητική τους, τους φανατικούς θαυμαστές τους και τη μοναδική ηχητική τους προσέγγιση.

Η προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, το «Notes On A Conditional Form» του 2020, έγινε το τέταρτο συνεχόμενο άλμπουμ τους που κατέκτησε το Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανέβηκε στο Νο. 1 και στην Αυστραλία.

Οι The 1975 ανακηρύχθηκαν από το NME ως το Συγκρότημα της Δεκαετίας το 2020, αφού έλαβαν τον τίτλο του Καλύτερου Συγκροτήματος στα BRIT Awards τόσο το 2017 όσο και το 2019. Το τρίτο άλμπουμ τους, «A Brief Inquiry Into Online Relationships», κέρδισε επίσης το βραβείο για το Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς» στα BRIT Awards του 2019.