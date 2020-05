Οι The 1975 κυκλοφορούν το άλμπουμ «Notes On A Conditional Form»

Το τέταρτο άλμπουμ των The 1975 είναι γεγονός.

Οι The 1975 παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους «Notes On A Conditional Form», που κυκλοφορεί από τις Dirty Hit και Polydor Records / Universal Music.

Το «NOACF» Είναι ο διάδοχος του «A Brief Inquiry Into Online Relationships» του 2018, του δίσκου που χαρακτήρισε τους The 1975 ως το συγκρότημα της γενιάς τους, αλλά και ως ένα συγκρότημα για όλες τις ηλικίες.

Ο frontman Matty Healy, ο τραγουδοποιός George Daniel, ο μπασίστας Ross MacDonald και ο κιθαρίστας Adam Hann σχημάτισαν την μπάντα πριν από 17 χρόνια στο Wilmslow της Βρετανίας, όταν ήταν παιδικοί φίλοι.

Το «Notes On A Conditional Form» είναι άλλο ένα ορόσημο σε σταδιοδρομία γεμάτη επιτεύγματα.

«Κάθε φορά που κάνω ένα δίσκο με τους The 1975, κατά κάποιον ψάχνω τον κατάλογο της μουσικής μου, τις αναμνήσεις που έχω στο μυαλό. Και νομίζω ότι το “Notes” είναι ένας ενδιαφέρων δίσκος, γιατί έχει τις πιο επιθετικές στιγμές και τις πιο γαλήνιες στιγμές μας», λέει ο Matty.

«Δεν έχω κάποια λίστα αναπαραγωγής με ένα είδος μουσικής, οπότε δεν ακούω μουσική με αυτόν τον τρόπο και όταν εμπνέομαι, δεν θα είναι ποτέ δύο φορές το ίδιο είδος», προσθέτει.

Οι The 1975 γεφύρωσαν το χάσμα μεταξύ του «A Brief Inquiry» και του «Notes On A Conditional Form» κυκλοφορώντας συνεχώς νέα singles μέχρι την άφιξη του νέου άλμπουμ τους.

Καθένα από τα τραγούδια του «Notes On A Conditional Form» κινείται σε διαφορετικό ύφος, όχι μόνο μουσικά, με το άλμπουμ να εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ήχων, από τη βρετανική garage μουσική μέχρι την ηλεκτρονική και την indie-pop μουσική.

Σύμφωνα με τον Matty Healy, το «NOACF» αντανακλά το σημείο στο οποίο βρίσκονταν η μπάντα και ο κόσμος κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ. Στο πλαίσιο αυτό τα 22 τραγούδια του δίσκου καλύπτουν θέματα που ξεκινούν από την καθημερινή ανία και φτάνουν μέχρι την οικολογική καταστροφή.

Η ηχογράφηση του «Notes On A Conditional Form» ήταν μία ασταμάτητη διαδικασία για το γκρουπ.

Συνολικά χρειάστηκαν 15 στούντιο σε τέσσερις χώρες και ένα κινητό στούντιο που στήθηκε στο λεωφορείο των The 1975, ενώ η μπάντα ταξίδευε σε όλο τον κόσμο για να προωθήσει το άλμπουμ «A Brief Inquiry Into Online Relationships».

Οι The 1975 υποδέχτηκαν στην παρέα τους στο «NOACF» μία σειρά από νέους συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ο ηθοποιός Timothy Healy, πατέρας του Matty, ο οποίος έγραψε το κομμάτι «Don’t Worry» του άλμπουμ όταν ο γιος του ήταν 11 ετών.

Στο «Notes On A Conditional Form» συμμετέχουν επίσης η FKA twigs και η Phoebe Bridgers.

«Έγινε ένας τόσο προσωπικός δίσκος στον οποίο δεν υπήρχαν πλέον κανόνες», λέει ο Matty. «Όποιος είχε παραβιάσει την οικειότητα του στούντιο ήταν ήδη εγγενώς μέρος του δίσκου. Με τη Phoebe ένιωσα ότι δεν είχα αγαπήσει κάποια γυναικεία ερμηνεία σαν τη δική της εδώ και μια δεκαετία, ήμουν κολλημένος με το δίσκο της», συνεχίζει.

Η κυκλοφορία του «Notes On A Conditional Form» σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του κεφαλαίου «Music For Cars». Αυτός είναι ο γενικός τίτλος που περιλαμβάνει τον τρίτο και τέταρτο δίσκο των The 1975, δύο κυκλοφορίες που άλλαξαν τα πάντα.

Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του «NOACF», οι The 1975 και ο σκηνοθέτης Ben Ditto ανέθεσαν σε 15 καλλιτέχνες να δημιουργήσουν τα δικά τους εικαστικά για καθένα από τα 15 κομμάτια του άλμπουμ και να αναδείξουν τα θέματα των τραγουδιών: Την τεχνολογία, την ελπίδα, την αγάπη, το άγχος και τη βία.

Τα συγκεκριμένα εικαστικά θα δοθούν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων και θα συμπεριληφθούν σε μία έκθεση που θα έχει την καινοτόμο μορφή λίστας αναπαραγωγής στο YouTube. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που μια διαδικτυακή έκθεση θα φιλοξενηθεί στο άλμπουμ μιας μπάντας και θα είναι δωρεάν προσβάσιμη σε όλους.