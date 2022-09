Οι The 1975 παίζουν με τη Phoebe Bridgers στο video του «I’m In Love With You»

Ένα ρομαντικό τραγούδι από τους The 1975.

Οι The 1975 κυκλοφορούν το «I’m In Love With You», το τρίτο τραγούδι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ τους «Being Funny In A Foreign Language».

Το «I’m In Love With You» έπεται των πρόσφατων κυκλοφοριών του «Happiness» και του «Part Of The Band» και μεταφέρεται στις οθόνες με ένα μουσικό βίντεο με την υπογραφή του Samuel Bradley στη σκηνοθεσία.

Και τα τρία τραγούδια θα συμπεριληφθούν στο «Being Funny In A Foreign Language», το πέμπτο άλμπουμ των The 1975, που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου από την Dirty Hit.

Στο μουσικό βίντεο για το «I’m In Love With You» ο τραγουδιστής The 1975, Matty Healy, εμφανίζεται ως ένας κλόουν του βωβού κινηματογράφου. Στο βίντεο κάνει επίσης μια guest εμφάνιση – έκπληξη η Phoebe Bridgers.

Ο Matty Healy, θυμίζοντας τον Τσάρλι Τσάπλιν αλλά με πολύ περισσότερο μακιγιάζ, κυνηγά κυριολεκτικά το κορίτσι – κλόουν των ονείρων του, αλλά εκείνη τον αποφεύγει συνεχώς.

Σε πολλά χορευτικά νούμερα, τη βλέπουμε να τρέχει παιχνιδιάρικα μακριά όταν το κεφάλι του Matty Healy της είναι γυρισμένο, να τον σπρώχνει και, σε ένα σημείο, να του ξεφεύγει πετώντας στον ουρανό.

Η Phoebe Bridgers εμφανίζεται για πρώτη φορά καθισμένη σε ένα παγκάκι, ντυμένη επίσης ως κλόουν, να διαβάζει μια εφημερίδα με το πρόσωπο του Matty Healy τυπωμένο πάνω της.

Αργότερα, συναντά τον τραγουδιστή και το υπόλοιπο συγκρότημά του που βγάζουν τα κοστούμια τους για μια εορταστική συναυλία στη μέση ενός δρόμου, με τον Matty Healy να χορεύει και να παίζει κιθάρα στο κέντρο της σκηνής και να σκύβει για να μοιραστεί το μικρόφωνο με την Phoebe Bridgers.

Τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή του «I’m In Love With You» υπογράφουν ο Matty Healy και ο George Daniel των The 1975.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης τις λεπτομέρειες για την περιοδεία του με τίτλο «At Their Very Best», που θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία τον Ιανουάριο του 2023 για την προώθηση του «Being Funny In A Foreign Language».

Οι The 1975 έκαναν τη μεγάλη επιστροφή τους στις live εμφανίσεις τον περασμένο μήνα, ως επικεφαλής του μεγαλύτερου ροκ φεστιβάλ της Ιαπωνίας, «Summer Sonic 2022», στο Τόκιο και στην Οσάκα, πριν επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για δύο θριαμβευτικές εμφανίσεις ως headliners στο Reading & Leeds Festival.