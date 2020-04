Οι The 1975 κυκλοφορούν το single «If You’re Too Shy (Let Me Know)»

Ακόμα ένα τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο των The 1975.

Οι The 1975 ανεβάζουν ρυθμούς για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ τους με τίτλο «Notes On A Conditional Form».

Η μπάντα αποκαλύπτει το καινούργιο single «If You’re Too Shy (Let Me Know)», ένα uptempo κομμάτι που έκανε πρεμιέρα στην εκπομπή «Future Sounds» της Annie Mac στο BBC Radio 1.

Το άλμπουμ «Notes On A Conditional Form» των The 1975 πρόκειται να κυκλοφορήσει από τις Dirty Hit και Polydor Records / Universal Music στις 22 Μαΐου έπειτα από διαδοχικές αναβολές.

Το συγκρότημα είχε ανακοινώσει ότι η νέα δισκογραφική του δουλειά του θα αποκαλυπτόταν στις 21 Φεβρουαρίου, ωστόσο οι The 1975 μετέθεσαν στη συνέχεια την κυκλοφορία του «Notes On A Conditional Form» για τις 24 Απριλίου, πριν προχωρήσουν σε νέα αναβολή.

Το «If You’re Too Shy (Let Me Know)» αποτελεί το έβδομο κατά σειρά τραγούδι του «Notes On A Conditional Form» που δίνεται στη δημοσιότητα.

Το άλμπουμ έχει χαρίσει στους The 1975 μία υποψηφιότητα για βραβείο Grammy πριν καν κυκλοφορήσει με το single «Give Yourself A Try» (2018) που προτάθηκε για το Καλύτερο Ροκ Τραγούδι.

Ο frontman των The 1975, Matthew Healy, δήλωσε στην Annie Mac ότι το «If You’re Too Shy (Let Me Know)» είναι «μία πιο ελαφριά εκδοχή μερικών πραγμάτων που βλέπουμε όλοι στο διαδίκτυο».

Το «If You’re Too Shy (Let Me Know)» απέκτησε εικόνα με ένα ασπρόμαυρο music video σε σκηνοθεσία του Adam Powell, στο οποίο βλέπουμε την μπάντα να τραγουδά το κομμάτι.