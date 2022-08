Οι The 1975 κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Happiness»

«Σε αυτό το τραγούδι είμαστε εμείς που διασκεδάζουμε», εξηγεί ο Matty Healy των The 1975.

Οι The 1975 κυκλοφορούν το «Happiness», το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους «Being Funny In A Foreign Language».

Το «Happiness» διαδέχεται το αξιοσημείωτο single «Part Of The Band», το οποίο χαρακτηρίστηκε από το Pitchfork ως «το μεγαλειώδες, παιχνιδιάρικο pop τραγούδι που μόνο αυτό το συγκρότημα θα μπορούσε να βγάλει», ενώ το NME επαίνεσε την «ατρόμητη στάση των The 1975 που δεν φοβούνται να σκίσουν το βιβλίο με τους δικούς τους κανόνες».

Και τα δύο τραγούδια θα συμπεριληφθούν στο «Being Funny In A Foreign Language», το πέμπτο άλμπουμ των The 1975, που θα κυκλοφορήσει από την Dirty Hit την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

«Το “Happiness” είναι σαν υπάρχουν κυριολεκτικά πολλοί από εμάς στο δωμάτιο σε αυτό το κομμάτι», δήλωσε ο frontman του συγκροτήματος, Matty Healy, στον Zane Lowe στο Apple Music 1.

«Πραγματικά δεν έχει μεγάλη δομή. Βγήκε σαν τζαμάρισμα, και είχαμε να το κάνουμε αυτό εδώ και χρόνια. Οπότε θέλαμε αυτός το τραγούδι να είναι πραγματικά σαν μία αποτυπωμένη στιγμή και να μην είναι πολύ δομημένο και μάλιστα με τόσο μεγάλη παραγωγή», εξήγησε.

«Το κάναμε μέσα σε μία ημέρα περίπου και σε αυτό το τραγούδι είμαστε εμείς που διασκεδάζουμε. Και νομίζω ότι υπάρχει αυτή η πραγματική επιθυμία στην τέχνη να δεις κάτι αξιοσημείωτο με όσο το δυνατόν λιγότερη τεχνολογία», είπε.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε επίσης τις λεπτομέρειες της επικείμενης περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, με τίτλο «The 1975: At Their Very Best», για την παρουσίαση του «Being Funny In A Foreign Language».

Στις νέες συναυλίες της περιοδείας που ανακοινώθηκαν, οι The 1975 θα εμφανιστούν σε όλη τη Βόρεια Αμερική τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων εμφανίσεις στο θρυλικό «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης και στο «The Kia Forum» του Λος Άντζελες.

Οι The 1975 δημιουργήθηκαν στο Μάντσεστερ το 2002 και έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της γενιάς τους με τη χαρακτηριστική αισθητική τους, τους φανατικούς θαυμαστές τους και τη μοναδική ηχητική προσέγγισή τους.

Η προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, το «Notes On A Conditional Form» του 2020, έγινε το τέταρτο συνεχόμενο άλμπουμ τους που κατέκτησε το Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανέβηκε στο Νο. 1 και στην Αυστραλία.

Οι The 1975 ανακηρύχθηκαν από το NME ως το Συγκρότημα της Δεκαετίας το 2020, αφού έλαβαν τον τίτλο του Καλύτερου Συγκροτήματος στα BRIT Awards τόσο το 2017 όσο και το 2019. Το τρίτο άλμπουμ τους, «A Brief Inquiry Into Online Relationships», κέρδισε επίσης το βραβείο για το Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς» στα BRIT Awards του 2019.

Οι The 1975 θα κάνουν την επιστροφή τους στα live ως headliners του μεγαλύτερου ροκ φεστιβάλ της Ιαπωνίας, του Summer Sonic 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο Τόκιο και στην Οσάκα στις 20 και 21 Αυγούστου.