Οι The 1975 γιορτάζουν τη φιλία τους με το single «Guys»

Μία συναισθηματική επισκόπηση της φιλίας που ενώνει τα μέλη των The 1975.

Οι The 1975 δίνουν στη δημοσιότητα ακόμα ένα single από το νέο άλμπουμ τους «Notes On A Conditional Form» που θα κυκλοφορήσει αυτήν την εβδομάδα.

Το «Guys» είναι μία συναισθηματική επισκόπηση της φιλίας που ενώνει τα μέλη της μπάντας, τους Matty Healy, Adam Hann, George Daniel και Ross MacDonald, καθώς του ταξιδιού που έχουν μοιραστεί καθ’ όλο το μήκος της πορείας των The 1975.

Ο Matty Healy μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του για το «Guys» και τη φιλία μεταξύ των μελών του συγκροτήματος.

«Είμαστε σαν αδέλφια. Έχουμε ένα τραγούδι που ονομάζεται “Girls” (Κορίτσια) και ήθελα απλώς να γράψω ένα τραγούδι για το πόσο αγαπάω τους συνεργάτες μου και ήθελα οι άνθρωποι να έχουν ένα τραγούδι που να μοιάζει με ένα ερωτικό τραγούδι για τους φίλους τους», εξήγησε.

Η πρόθεση του Healy αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο ρεφρέν του «Guys».

«Τη στιγμή που ξεκινήσαμε την μπάντα / Ήταν το καλύτερο πράγμα που συνέβη / Και εύχομαι να μπορούσαμε να το κάνουμε ξανά / Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ», αναφέρουν οι στίχοι.

Σε άλλο σημείο του «Guy» γίνεται αναφορά στις πρώτες περιοδείες του συγκροτήματος, μεταξύ των οποία η πρώτη φορά που ταξίδεψαν στην Ιαπωνία, το 2013.

Οι The 1975 έχουν μοιραστεί ήδη επτά από το 22 κομμάτια από το νέο άλμπουμ τους «Notes On A Conditional Form»: «If You’re Too Shy (Let Me Know)», «Jesus Christ 2005 God Bless America», «The Birthday Party», «Me & You Together Song», «Frail State of Mind» και «People».

Το άλμπουμ «Notes On A Conditional Form» θα κυκλοφορήσει από τις Dirty Hit και Polydor Records / Universal Music την Παρασκευή 22 Μαΐου.