Γιατί οι The 1975 αρνήθηκαν να συνοδεύσουν τον Ed Sheeran στην περιοδεία του

Ο Matty Healy των The 1975 εξήγησε γιατί απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Ed Sheeran να τον συνοδεύσει με το συγκρότημά του στην περιοδεία του.

Ο τραγουδιστής των The 1975 αποκάλυψε συνέντευξή του στους New York Times ότι «του πρότειναν μία τετράμηνη περιοδεία του χρόνου σε στάδια με τον μεγαλύτερο τραγουδοποιό στον κόσμο, η οποία θα του απέφερε χρήματα που δεν έχει δει ή ακούσει ποτέ στη ζωή του».

Αν και ο Matty Healy δεν ανέφερε αρχικά ονομαστικά τον Ed Sheeran, ο δημοσιογράφος των New York Times τον ρώτησε αν αναφερόταν στον Βρετανό αστέρα της pop, με τον frontmant των The 1975 να απαντά: «Ναι. Και μου πρότειναν να είμαι το κύριο support και να κάνω ό,τι θέλω».

«Σκεφτείτε τα χρήματα που νομίζετε ότι μου προσφέρονται -δεν είναι απλώς αυτά που προσφέρονται, είναι αυτά που μπορεί να αντέξει οικονομικά από αυτά που βγάζει για τις συναυλίες- και μετά απλά τριπλασιάστε τα. Είναι τρελό», συνέχισε.

«Είναι δύσκολο να είσαι μεγάλος και να λες – ειλικρινά – ότι δεν έχω καμία εμπορική φιλοδοξία. Σίγουρα υπάρχει το “αν δεν έχει χαλάσει, μην το φτιάξεις”, το οποίο σημαίνει: “Ακούστε, ποτέ δεν ξέραμε τι να κάνουμε και ποτέ δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Οπότε τη στιγμή που θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, μάλλον θα τα θαλασσώσουμε”», πρόσθεσε.

Ο Matty Healy εξήγησε στη συνέχεια «έχει την τάση να λέει όχι σε πράγματα για χρήματα».

Όσον αφορά την αρνητική απάντηση στην πρόταση του Ed Sheeran, σχολίασε: «Αυτό που με εμπόδισε να το κάνω είναι το γεγονός ότι δεν με νοιάζει. Δεν αξίζει τον κόπο. Όχι επειδή δεν μου αρέσει ο Ed Sheeran».

«Νομίζω ότι είναι, από πολλές απόψεις, μία ιδιοφυΐα και κάνει αυτό που κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Αλλά όταν ανοίγεις τις συναυλίες για κάποιον, δεν είσαι αληθινός, αυτά είναι τα πράγματα που σκέφτομαι», διευκρίνισε.

Καθώς φοβόταν ότι οι δηλώσεις μπορεί να έδειχναν «αγενείς ή απρεπείς», ο Matty Healy τόνισε στο Twitter ότι έχει «τρελό σεβασμό για τον Ed Sheeran».

Ο 33χρονος τραγουδιστής πρόσθεσε ότι λόγος που απάντησε αρνητικά στην πρότασή του είναι ότι ήθελε οι The 1975 να πραγματοποιούν τις δικές τους συναυλίες.

«Απλά για να είμαι σαφής, έχω τρελό σεβασμό για τον Ed Sheeran και δεν αρνήθηκα να μοιραστώ τη σκηνή μαζί του, απλά ήθελα να κάνουμε τις δικές μας συναυλίες αντί γι’ αυτό και ήταν πάντα τόσο καλός μαζί μου προσωπικά και δημόσια, οπότε μην το ξεκινάτε αυτό στο Twitter για πλάκα», έγραψε ο Matty Healy.

Στις 14 Οκτωβρίου οι The 1975 θα κυκλοφορήσουν το νέο άλμπουμ τους «Being Funny In A Foreign Language», ενώ τον Ιανουάριο του 2023 θα πραγματοποιήσουν μία περιοδεία 16 συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία.

just to be clear I have mad respect for Ed Sheeran and I didn’t decline sharing a stage with him I just wanted to do our own shows instead and he’s always been so nice to me personally and publicaly so don’t start a twitter thing for fun

— Matty (@MatthewTHealy) September 12, 2022