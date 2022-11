The 1975: Τα φιλιά στο στόμα του Matty Healy με θαυμαστές επί σκηνής που έγιναν viral

Ο Matty Healy συνηθίζει να ανεβάζει θαυμαστές στη σκηνή για να τους φιλήσεις.

Ο Matty Healy των The 1975 φίλησε στη σκηνή μία γυναίκα και έναν άνδρα θεατή σε δύο από τις πρόσφατες συναυλίες του συγκροτήματος.

Οι The 1975 περιοδεύουν αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιώντας το πρώτο σκέλος της περιοδείας τους «At Their Very Best» για το νέο άλμπουμ τους «Being Funny In A Foreign Language».

Το συγκρότημα ξεκίνησε την περιοδεία του από το Uncasville του Κονέκτικατ στις αρχές του μήνα, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά μια φιλόδοξη και εκθαμβωτική παραγωγή.

Η περιοδεία περιλαμβάνει επίσης αρκετές συμβολικές παρεμβάσεις από τον Matty Healy, ο οποίος έχει αντικείμενο σχολιασμού για τη σκηνές που χαϊδεύει τον εαυτό του σε έναν καναπέ, κάνει push-ups και τρώει ωμό κρέας.

Στη συναυλία του συγκροτήματος στο Λας Βέγκας την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ο Matty Healy κάλεσε μια θαυμάστρια στη σκηνή κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Robbers» και στη συνέχεια τη φίλησε στο στόμα.

Η θαυμάστρια αποκάλυψε στο Twitter ότι κατά τη διάρκεια της συναυλίας κρατούσε ψηλά το κινητό τηλέφωνό της στο οποίο είχε γράψει ένα μήνυμα που έγραφε: «Λοιπόν φιλιόμαστε;».

Αυτή ήταν μια απάντηση σε ένα σχόλιο που είχε κάνει νωρίτερα στη συναυλία ο Matty Healy, ο οποίος αρνήθηκε να παίξει ένα τραγούδι που ζήτησε το κοινό, σχολιάζοντας αντ’ αυτού: «Μπορώ μόνο να φιληθώ μαζί σας».

Η θαυμάστρια διευκρίνισε επίσης ότι ο τραγουδιστής των The 1975 τη ρώτησε πρώτα αν μπορούσε να τη φιλήσει.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα ακόμη φιλί με έναν άνδρα θαυμαστή στη συναυλία του συγκροτήματος στο Σαν Ντιέγκο το επόμενο βράδυ, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου.

Matty Healy kissing a fan on stage during robbers #the1975 pic.twitter.com/upTlRFxzOQ — Annawee (@annaleetaylor_) November 26, 2022

Από το 2014, ο Matty Healy ανεβάζει συχνά θαυμαστές στη σκηνή για να τον φιλήσουν, συνήθως κατά τη διάρκεια του «Robbers».

Το 2019, ο τραγουδιστής φίλησε έναν άνδρα θαυμαστή σε μία συναυλία των The 1975 Ντουμπάι, αψηφώντας τους αυστηρούς νόμους κατά των ΛΟΑΤΚΙ που ισχύουν ως γνωστόν στο αραβικό κράτος.

Την επόμενη χρονιά, ο Matty Healy παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι οι ενέργειές του «έμοιαζαν αρκετά ανεύθυνες».

«Φυσικά δεν πρόκειται να θέσω ανθρώπους σε κίνδυνο, αλλά θέλω πραγματικά να είμαι σύμμαχος των ανθρώπων που δεν έχουν φωνή, αν τυχαίνει να έχω αυτή τη μεγάλη φωνή στην pop κουλτούρα. Αυτά είναι τα θεμελιώδη πράγματα που υποστηρίζω», είπε τότε.