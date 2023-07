The 1975: Ακύρωσαν την περιοδεία τους στην Ασία μετά την επεισοδιακή συναυλία στη Μαλαισία

Οι The 1975 πήραν την απόφαση να μην προκαλέσουν άλλες αντιδράσεις.

Οι The 1975 ακύρωσαν το υπόλοιπο της περιοδείας τους στην Ασία, μετά την επεισοδιακή εμφάνιση του βρετανικού συγκροτήματος σε μουσικό φεστιβάλ της Μαλαισίας, όπου ο Matty Healy ξέσπασε για τους νόμους της χώρας κατά των ΛΟΑΤΚΙ.

Το συγκρότημα επρόκειτο να εμφανιστεί στο We the Fest στην Τζακάρτα της Ινδονησίας την Κυριακή 23 Ιουλίου και στην Ταϊπέι της Ταϊβάν την Τρίτη 25 Ιουλίου, αλλά οι The 1975 ανακοίνωσε με μία δήλωσή του ότι και οι δύο συναυλίες έχουν πλέον ακυρωθεί.

«Οι The 1975 με λύπη τους ανακοινώνουν ότι οι επερχόμενες συναυλίες τους στην Τζακάρτα και την Ταϊπέι δεν θα πραγματοποιηθούν πλέον όπως είχε προγραμματιστεί», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Το συγκρότημα δεν παίρνει ποτέ με ελαφρά τη καρδία την απόφαση να ακυρώσει μία συναυλία και ανυπομονούσε πολύ να εμφανιστεί για τους θαυμαστές του στην Τζακάρτα και την Ταϊπέι, αλλά δυστυχώς λόγω των υφιστάμενων συνθηκών δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει με τις προγραμματισμένες συναυλίες», σημειώνεται.

Η ακύρωση των συναυλιών των The 1975 έπεται της απότομης διακοπής της εμφάνισης του συγκροτήματος στο φεστιβάλ Good Vibes της Κουάλα Λουμπούρ, όταν ο Matty Healy επέκρινε επί σκηνής τους νόμους της Μαλαισίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Matty Healy ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του που οι The 1975 αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Good Vibes, λέγοντας ότι δεν γνώριζε τη σκληρή στάση της Μαλαισίας απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι παράνομες στη Μαλαισία και τιμωρούνται με φυλάκιση και μαστίγωμα.

«Έκανα ένα λάθος. Όταν κλείναμε συναυλίες, δεν το έψαξα. Δεν βλέπω ποιο είναι το νόημα, σωστά, δεν βλέπω το νόημα να προσκαλείς τους The 1975 σε μία χώρα και μετά να μας λες με ποιον μπορούμε να κάνουμε σεξ», είπε, μεταξύ άλλων ο Matty Healy.

Αφού κατακεραύνωσε την κυβέρνηση της Μαλαισίας χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, ο Matty Healy φίλησε στη συνέχεια στο στόμα τον μπασίστα των The 1975, Ross MacDonald.

Την επόμενη ημέρα, το Υπουργείο Επικοινωνιών και Ψηφιακής Πολιτικής της Μαλαισίας εξέδωσε «εντολή άμεσης ακύρωσης» του Good Vibes Festival, στο οποίο επρόκειτο να εμφανιστούν στη συνέχεια ο The Kid LAROI και οι The Strokes.

Η Ινδονησία και η Ταϊβάν είναι σημαντικά λιγότερο καταπιεστικές απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα σε σχέση με τη Μαλαισία.

Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι νόμιμες και στις δύο χώρες – εκτός από τη μουσουλμανοκρατούμενη επαρχία Aceh της Ινδονησίας και ενώ η Ινδονησία δεν αναγνωρίζει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, η Ταϊβάν ήταν το πρώτο ασιατικό έθνος που τον νομιμοποίησε.

Παρά την ακύρωση των συναυλιών τους στην Ασία, οι The 1975 θα επιστρέψουν σύντομα στη σκηνή, καθώς είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχουν στο Lollapalooza στο Σικάγο τον επόμενο μήνα.

Επίσης, οι The 1975 θα εμφανιστούν στο Outside Lands του Σαν Φρανσίσκο, στο Life Is Beautiful του Λας Βέγκας, στο Music Midtown της Ατλάντα και στα φεστιβάλ Reading και Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου.