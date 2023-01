Θαυμαστές της Celine Dion διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα γραφεία του Rolling Stone για τον αποκλεισμό της από τη λίστα με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές

Οι θαυμαστές της Celine Dion ταξίδεψαν από το Μόντρεαλ στη Νέα Υόρκη για να διαμαρτυρηθούν έξω από τα γραφεία του Rolling Stone.

Μία ομάδα φανατικών θαυμαστών της Celine Dion συγκεντρώθηκε έξω από τα γραφεία του Rolling Stone στη Νέα Υόρκη για να διαμαρτυρηθεί για τον αποκλεισμό της από τη λίστα του περιοδικού με τους 200 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Οι περίπου 15 αφοσιωμένοι θαυμαστές της Celine, μέλη ενός fan club με την ονομασία The Redheads στο Facebook, ταξίδεψαν πάνω από έξι ώρες για να φτάσουν από το Μόντρεαλ στη Νέα Υόρκη. «Rolling Stone χτύπησες παγόβουνο», έγραφε μία από τις πολλές πινακίδες που μετέφεραν μαζί τους.

Οι θαυμαστές της Celine Dion, εξοργισμένοι με την απουσία της τραγουδίστριας από τη λίστα, παρατάχθηκαν έξω από τα γραφεία της Penske Media Corporation, στην οποία ανήκει το Rolling Stone και άλλα μέσα ενημέρωσης όπως τα Billboard, The Hollywood Report και Variety, φωνάζοντας «Δικαιοσύνη για τη Celine» ενώ άκουγαν το τραγούδι της «That’s The Way It Is» από ένα φορητό ηχείο.

Η λίστα του Rolling Stone, που δημοσιεύθηκε την 1η Ιανουαρίου, δίχασε το διαδίκτυο για τις αμφιλεγόμενες επιλογές της, κυρίως για την απουσία της Celine Dion.

«Η λίστα είναι εντελώς άκυρη», δήλωσε η ιδρύτρια των Redheads, Line Basbous, η οποία βοήθησε στην οργάνωση της διαμαρτυρίας.

«Θέλαμε να την υποστηρίξουμε και να βεβαιωθούμε ότι το Rolling Stone ακούει τη φωνή των θαυμαστών. Η λίστα είναι γελοία. Δεν υπάρχει η Madonna, δεν υπάρχει η Celine. Είναι ξεκάθαρο ότι επικεντρώνονται στις Αμερικανίδες τραγουδίστριες και δεν το καταλαβαίνουμε», συνέχισε.

Ένας άλλος φανατικός θαυμαστής της Celine, ο 31χρονος Charles Lemay, δήλωσε ότι η ομάδα, που έχει ως βάση της κυρίως τον Καναδά, άρχισε να οργανώνει τη διαμαρτυρία αμέσως μόλις δημοσιεύθηκε η λίστα. «Στο Κεμπέκ, θεωρείται παράλογο το γεγονός ότι δεν είναι στη λίστα. Είναι στη ζωή όλων μας από την αρχή».

Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκε και η Γαλλοκαναδή παρουσιάστρια Julie Snyder, η οποία κρατούσε ένα μικρόφωνο. «Έχει κερδίσει Όσκαρ, Grammy, American Music Awards», είπε η Snyder στην Ilana Woldenberg του Rolling Stone. «Την ξεχάσατε! Είστε μαστουρωμένοι παιδιά, δεν πειράζει!»

Ένα ζευγάρι από τη Γαλλία συνάντησε τυχαία τη διαμαρτυρία στους δρόμους της Νέας Υόρκης και άρχισε να φωνάζει συνθήματα για πλάκα. Άκουσαν την ομάδα να μιλάει γαλλικά και αποφάσισαν να πάρουν μια πινακίδα. «Δεν ξέρω πραγματικά γιατί είμαστε εδώ», είπε ο ένας.