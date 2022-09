Οι θαυμαστές μπορούν να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας των BTS και άλλων εταιρειών της K-Pop

Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο με 30 εταιρείες της Νότιας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων των HYBE, SM Entertainment, YG Entertainment και JYP Entertainment.

Από την Πέμπτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αγοράσουν μετοχές εταιρειών ψυχαγωγίας που βρίσκονται πίσω από την κορεατική μουσική και κουλτούρα μέσω ενός νέου διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου ή ETF (ΔΑΚ) στο χρηματιστήριο NYSE Arca της Νέας Υόρκης.

Το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει την εύστοχη ονομασία KPOP, περιλαμβάνει τις μετοχές 30 εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μουσικών εταιρειών που ανέδειξαν παγκόσμιους αστέρες της K-pop: των HYBE (BTS, Tomorrow X Together, Enhypen), SM Entertainment (SuperM, NCT 127, Girls’ Generation), JYP Entertainment (Stray Kids, Twice)- και YG Entertainment (BlackPink, Big Bang).

Η δημοτικότητα των BTS και της σειράς «Squid Games» του Netflix αποδεικνύουν την παγκόσμια δίψα για την κορεατική ψυχαγωγία και αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτών που αναζητούν ευκαιρίες.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τόσο ιδιώτες όσο και θεσμικοί επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την οικονομική ευκαιρία», λέει ο Jangwon Lee, διευθύνων σύμβουλος της CT Investments, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το ETF με θέμα την K-pop.

Ο Jangwon Lee δεν είναι νέος στη μουσική, είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Beyond Music, μιας εταιρείας με έδρα τη Σεούλ που επενδύει σε μουσικά στοιχεία ενεργητικού και κατέχει τα δικαιώματα για περίπου 25.000 τραγούδια από το 1980 έως το 2010, σύμφωνα με τον Lee. Η Beyond Music είναι θυγατρική της Contents Technology, της μητρικής εταιρείας της CT Investment.

Στη Νότια Κορέα, οι θαυμαστές της K-pop και άλλοι μικροεπενδυτές μπορούν εύκολα να αποκτήσουν μετοχές εταιρειών της K-pop, επειδή διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας.

Στην πραγματικότητα, οι θαυμαστές των BTS παρευρέθηκαν στην αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας του συγκροτήματος, Big Hit Entertainment (που αργότερα μετονομάστηκε σε HYBE) τον Οκτώβριο του 2020. Αλλά θα ήταν σχεδόν αδύνατο για τους λάτρεις της K-pop με έδρα τις ΗΠΑ να αγοράσουν τις μετοχές των επιμέρους εταιρειών της KPOP σε ένα κορεατικό χρηματιστήριο, επισημαίνει ο Lee.

Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο – το οποίο μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί κατά παραγγελία όπως οι μεμονωμένες μετοχές – επιτρέπει στους επενδυτές να αγοράζουν ξένες μετοχές σε ένα εγχώριο χρηματιστήριο.

Το KPOP αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης τάσης στον χώρο των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων που παρέχουν στους επενδυτές πρόσβαση σε εξειδικευμένους κλάδους με χαμηλό δείκτη εξόδων.

Επί του παρόντος, είναι εισηγμένα 2.952 ETFs στις ΗΠΑ με ενεργητικό 6,25 τρισεκατομμύρια δολάρια και 202,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιες συναλλαγές ETF, σύμφωνα με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκη (NYSE).

Τα μεγαλύτερα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζονται τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο των επενδύσεων: Blackrock, Vanguard, Invesco, Charles Schwab και State Street Global Advisors. Ακριβώς όπως το KPOP επικεντρώνεται στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία της Νότιας Κορέας, πολλά ETF επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως η κάνναβη, τα ηλεκτρικά οχήματα, η ηλιακή ενέργεια και τα κρυπτονομίσματα.

Έχοντας 30 εταιρείες, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο KPOP επεκτείνεται πέρα από την K-pop μουσική σε μια ευρύτερη σφαίρα της κορεατικής κουλτούρας και ψυχαγωγίας.

Η CJ E& M, για παράδειγμα, κατέχει το Mnet, το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό κανάλι της Νότιας Κορέας, και μια δισκογραφική εταιρεία, την Wake One Entertainment. Αλλά η CJ E& M είναι παραγωγός κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, όπως η ταινία «Parasite», που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ της Καλύτερης Ταινίας το 2020, και οι τηλεοπτικές εκπομπές «It’s Okay To Not Be Okay» και «Crash Landing On You».

Το Studio Dragon είναι παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών, όπως η σειρά «Kingdom: Ashin of the North» του Netflix, My Holo Love και Sweet Home. Καμία από τις εταιρείες δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 10% της αξίας του ETF, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν συμμετοχή μικρότερη από 5%.

Για να επιλεχθεί μία εταιρεία για το ETF, η χρηματιστηριακή αξία της πρέπει να υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια Γουόν Νότιας Κορέας γουόν Νότιας Κορέας, δηλαδή περίπου τα 74 εκατομμύρια δολάρια.

Το KPOP περιλαμβάνει επίσης εταιρείες που συνδέονται περισσότερο με την τεχνολογία. Η Kakao, η οποία διαχειρίζεται την KakaoTalk, τη μεγαλύτερη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων της Νότιας Κορέας, είναι η μητρική εταιρεία της Kakao Entertainment, ιδιοκτήτριας της Melon, της μεγαλύτερης πλατφόρμας streaming μουσικής της Νότιας Κορέας, με 33 εκατομμύρια χρήστες και περίπου πέντε εκατομμύρια συνδρομητές το 2021.

Η Naver, ένας τεχνολογικός όμιλος με έσοδα άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2021, είναι ιδιοκτήτρια της διαδικτυακής πλατφόρμας Webtoon, η οποία το 2021 δημιούργησε μία κοινοπραξία με την HYBE για τη δημιουργία webcomics ή διαδικτυακών μυθιστορημάτων βασισμένων στους BTS και άλλους καλλιτέχνες της εταιρείας.

Όσον αφορά τη χρονική στιγμή του λανσαρίσματος του KPOP, ο Lee λέει ότι: «Η εταιρεία πήρε το ρίσκο επειδή, σε αντίθεση με την πρόσφατη πτωτική τάση και την κατάρρευση της αγοράς, τους τελευταίους δύο μήνες, η HYBE σημείωσε άνοδο 27% και κατά το ίδιο διάστημα η YG σημείωσε άνοδο 45%. Η JY έχει καταγράψει άνοδο 28%. Εξετάζουμε πολλές εταιρείες κορεατικού περιεχομένου που υπεραποδίδουν στην πτωτική αγορά. Υπάρχει πολύς ούριος άνεμος στην αγορά, πολλά καλά νέα».