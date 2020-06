Οι θαυμαστές των BTS συγκέντρωσαν 1 εκατ. δολάρια για καλό σκοπό

Σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησαν οι θαυμαστές των BTS, οι οποίοι αποφάσισαν να αντιστοιχήσουν με τις δυνάμεις τους τη δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων που έκανε το αγαπημένο τους συγκρότημα στο κίνημα Black Live Μatters.

Οι φανατικοί θαυμαστές του γκρουπ, οι οποίοι είναι γνωστοί με την ονομασία ARMY, έθεσαν το στόχο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων το Σάββατο 6 Ιουνίου και μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιουνίου είχαν καταφέρει να έχουν συγκεντρώσει ολόκληρο το ποσό.

Εμπνευστής της καμπάνιας ήταν η ομάδα «One In An ARMY», η οποία αποτελείται από εθελοντές από ολόκληρο τον κόσμο που τους συνδέει η αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το K-pop συγκρότημα.

Στη βάση της φιλοσοφίας τους βρίσκεται η ιδέα ότι οι μικρές δωρεές από πολλούς ανθρώπους έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικό αντίκτυπο.

Η ομάδα «One In An ARMY» παρότρυνε επίσης τους θαυμαστές των BTS να διαμοιράσουν τις δωρεές τους σε διαφορετικές ακτιβιστικές οργανώσεις που παρέχουν μακροπρόθεσμη υποστήριξη στους μαύρους ανθρώπους και στους σκοπούς του κινήματος Black Lives Matter.

«Ακριβώς όπως οι BTS, μπορέσαμε να δωρίσουμε 1 εκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσουμε: Στην αποφυλάκιση με εγγύηση όσων συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις για την αστυνομική βία, τους οργανισμούς υπεράσπισης που καταπολεμούν τη συστηματική αδικία, υποστήριξη της σωματικής και ψυχικής υγεία στην κοινότητα των μαύρων», σημειώνεται σε δημοσίευση των «One In An ARMY» στο Twitter.

Η ομάδα ενθαρρύνει επιπλέον τους οπαδούς των BTS να συνεχίσει να μορφώνεται σχετικά με την ιστορία του ρατσισμού κατά των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στις χώρες τους.

«Δεν μπορούμε να τερματίσουμε τον ρατσισμό εν μία νυκτί. Αλλά μπορούμε να φέρουμε την πραγματική αλλαγή όταν είμαστε ενωμένοι», αναφέρουν οι «One In An ARMY».

Just like BTS, we were able to donate 1M dollars to help fund:

💠bailouts for those arrested for protesting police brutality

💠black-led advocacy orgs fighting against systemic injustice

💠support for the physical and mental health of the black commmunity

— One in an ARMY⁷ Charity Project 💜 (@OneInAnARMY) June 8, 2020