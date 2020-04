Τέσσερα νέα τραγούδια από τον Gerard Way των My Chemical Romance

Ένα δείγμα από το αδημοσίευτο υλικό που έχει ηχογραφήσει τα τελευταία χρόνια μοιράζεται ο Gerard Way.

Ο Gerard Way των My Chemical Romance παρουσιάζει τέσσερα νέα σόλο τραγούδια με τους τίτλους: «Phoning It In», «Success!», «Crate Amp» και «Welcome to the Hotel».

Ο κεντρικός τραγουδιστής του punk – rock συγκροτήματος δήλωσε ότι ετοίμαζε ορισμένα από τα κομμάτια αυτά με την πρόθεση να τα κυκλοφορήσει ως singles. Ωστόσο σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια ίσως δεν θα κυκλοφορήσουν επίσημα. Μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα στη σελίδα του Way στο SoundCloud.

«Με όλη αυτή την αβεβαιότητα ήθελα απλώς να αρχίσω να ανεβάζω ορισμένο ανέκδοτο υλικό. Απλώς για να μπορεί ο κόσμος να ρίξει μια ματιά και να έχει κάτι να ακούσει», έγραψε στο Instagram ο frontman των My Chemical Romance.

«Νομίζω ότι έχω ένα σωρό από αυτό το υλικό, καθώς ο Doug (McKean, ο ηχολήπτης των MCR) και εγώ ηχογραφούμε μικρά κομμάτια εδώ και εκεί όλα αυτά τα χρόνια», συνέχισε.

«Ορισμένα από αυτά, όπως το “Phoning It In”, ήταν υλικό που προγραμμάτιζα να κυκλοφορήσω ως singles, και ακόμα μπορεί να το κάνω σε κάποιο σημείο όταν τα τελειώσω, αλλά σκέφτηκα γιατί όχι. Φαινόταν καλό να τα μοιραστώ. Ποιος ξέρει αν θα είχε κυκλοφορήσει ποτέ κάποιο από αυτό το υλικό;», εξήγησε.

Ο Gerard Way δημοσίευσε μάλιστα μία φωτογραφία των φωνητικών χορδών του μαζί με το κείμενό του για τα νέα τραγούδια του.

«Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, αυτή είναι μια φωτογραφία των φωνητικών χορδών, από τότε που πήγα να δω τον ωτορινολαρυγγολόγο πριν ξεκινήσω αυτό το ταξίδι με τους για να Chemical για να βεβαιωθώ ότι όλα ήταν εντάξει», σχολίασε για την επανασύνδεση της μπάντας.

Ο τραγουδιστής των My Chemical Romance συνοδεύει τα τέσσερα νέα τραγούδια του με τον κοινό τίτλο «Distraction Or Despair» (Απασχόληση της Προσοχής ή Απόγνωση).

«Φαίνεται πως είναι οι δύο καταστάσεις στις οποίες εναλλάσσομαι. Πιθανώς και πολλοί άλλοι άνθρωποι», ανέφερε ο Gerard Way για την προέλευση του τίτλου.

«Νομίζω όμως ότι μόνο ορισμένα από τα τραγούδια συνδέονται με ένα “άλμπουμ” του ίδιου τίτλου. Απλώς αυτοσχεδιάζω, κρατώντας το πρόχειρο. Μπορεί να προσθέσω κάποιες σημειώσεις στα κομμάτια», πρόσθεσε.

«Ελπίζω ότι όλοι είναι ασφαλείς και υγιείς», κατέληξε.

Οι My Chemical Romance επανασυνδέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση ως μπάντα μετά από επτά χρόνια το Δεκέμβριο, όμως οι συναυλίες της περιοδείας τους σε Ιαπωνία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αναβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Παρ’ όλα αυτά το συγκρότημα αναμένεται να περιοδεύσει στη Βόρεια Αμερική το επόμενο φθινόπωρο.

Ακούστε τα νέα τραγούδια του Gerard Way