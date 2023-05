Οι Tenacious D επιστρέφουν με το νέο single «Video Games»

Οι Tenacious D υπερασπίζονται «την τιμή και την ακεραιότητα» των video games με το νέο single τους.

Οι Tenacious D – το καλύτερο συγκρότημα στον κόσμο, το οποίο αποτελείται από τον Jack Black και τον Kyle Gass – είναι ενθουσιασμένοι που κυκλοφορούν το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά από πέντε χρόνια.

Το «Video Games» είναι ένα πανηγυρικό τραγούδι με country επιρροές. Πρόκειται αναμφισβήτητα ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του σπουδαίου καταλόγου των σπουδαιότερων επιτυχιών του συγκροτήματος.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό animation video, το οποίο δημιουργήθηκε από την Oney Plays.

Διαφήμιση

Το μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Emmy σκηνοθέτη Adam Paloian («SpongeBob SquarePants», «The Cuphead Show») και του Chris «Oney» O’Neill (γνωστός για τα διαδικτυακά animations του και την εκπομπή «Oney Plays» στο YouTube), ζωντανεύει με κλασικό και ξεκαρδιστικό τρόπο τις video game εκδοχές του δυναμικού διδύμου μας.

Οι Tenacious D εξηγούν για τη σημασία του νέο τραγουδιού τους: «Μιλάει για το γεγονός ότι μεγαλώνεις και αφήνεις πίσω σου τα παιδικά πράγματα… Αλλά μετά συνειδητοποιείς ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι κάτι περισσότερο από απλά παιχνίδια χωρίς μυαλό…».

«Στην πραγματικότητα μπορούν να είναι μια πραγματική έκφραση τεράστιων ιδεών που ανήκουν στο πάνθεον των μεγάλων έργων τέχνης!», τονίζουν.

«Είναι καιρός κάποιος να υπερασπιστεί την τιμή και την ακεραιότητα αυτού του τολμηρού νέου ορίζοντα. Αφήστε το στο μεγαλύτερο συγκρότημα του κόσμου… τους Tenacious D!!!», συνεχίζουν.

Ο Chris «Oney» O’Neill λέει για το music video του «Video Games»: «Έχω πάει μόνο σε δύο συναυλίες στη ζωή μου και ήταν και οι δύο συναυλίες των Tenacious D. Είναι πραγματική τιμή να συνεργάζομαι με τον Jack και τον Kyle, αν και νιώθω άσχημα που πυροβόλησα το πέος του Kyle χρησιμοποιώντας animation».

Ο Adam Paloian προθέτουν: «Ήταν διασκεδαστικό που βάλαμε τους χαρακτήρες του Jack και του Kyle σε διαφορετικούς κόσμους βιντεοπαιχνιδιών- προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε κάθε πλάνο στριμώχνοντας αστεία και αναφορές σε κλασικά παιχνίδια από την παιδική ηλικία μας».

Το αμερικανικό κωμικό ροκ δίδυμο των Tenacious D σχηματίστηκε στο Λος Άντζελες το 1994 από τους ηθοποιούς Jack Black και Kyle Gass.

Στα πιο γνωστά τραγούδια τους περιλαμβάνονται τα «Tribute», «The Metal», «Kickapoo», «Beelzeboss (The Final Showdown)», «Fuck Her Gently», «Classico», «Master Exploder», «Wonderboy», «Roadie» και «Rize of the Fenix».

Οι Tenacious D ήταν υποψήφιοι για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Κωμικού Άλμπουμ το 2012 και κέρδισαν το πρώτο Grammy της καριέρας τους για την Καλύτερη Metal Performance το 2015 για το τραγούδι τους «The Last In Line».

Αυτή την περίοδο οι Tenacious D πραγματοποιούν sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο.