Ο Ten Tonnes είναι ένα όνομα που πρέπει να προσέξετε το 2019.

Ο κατά κόσμον Ethan Barnett έχει ήδη συνεργαστεί με τους παραγωγούς Hugo White (Macabees) και Dan Grech (Vaccines, Liam Gallagher, Lana Del Rey), εχει κάνει περιοδείες με τον George Ezra, τους Stereophics και τον Tom Grennan, ενώ έχει λάβει τη στήριξη του «BBC Radio 1».

Έχει προταθεί ως «Νέος Καλλιτέχνης της Εβδομάδας» από το Apple Music και ήταν προτεινόμενος καλλιτέχνης σε περιοδικά όπως τα «Clash», «Sunday Times» και «NME» μεταξύ πολλών άλλων.

Το νέο του single με τίτλο «Βetter Than Me», στο οποίο παίζει όλα τα όργανα όπως θα δείτε και στο video clip του, είναι ένα pop διαμάντι δημιουργημένο με ένα μοναδικό βρετανικό τρόπο.

Το πολυαναμενόμενο πρώτο άλμπουμ του Ten Tonnes κυκλοφορεί την άνοιξη του 2019 από τη Warner Bros. Records. Μέχρι σήμερα, ο νεαρός τραγουδιστής έχει κυκλοφορήσει δύο EPs, το «Lucy» (2016) και το «Born To Lose» (2017), αλλά και τα singles «Acoustic», «Lay It On Me», «G.I.V.E.» και τώρα το «Better Than Me».

Αξίζει να σημειωθεί ότι o 22χρονος, ο οποίος κατάγεται από το Hertford της Αγγλίας, είναι αδελφός του –επίσης τραγουδιστή- George Ezra.

I got a hot air balloon in a rocket ship race

I got fangs where my teeth were yesterday

I feel the pressure building up in my room

I see a spelling mistake written on my tomb