Τέλος εποχής για τη φαντασμαγορική επίδειξη της Victoria’s Secret

Η Victoria’s Secret ακυρώνει τη φαντασμαγορική επίδειξη που διοργάνωνε ετησίως με πρωταγωνιστές τους εντυπωσιακούς «Αγγέλους» της.

Αποτέλεσε μία από τις δημοφιλέστερες επιδείξεις μόδας εδώ και 20 χρόνια: η αμερικανική εταιρεία εσωρούχων Victoria’s Secret, αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες και διαμάχες, επιβεβαίωσε ότι ακυρώνει το θεαματικό show εσωρούχων με πρωταγωνιστές τους εντυπωσιακούς «Αγγέλους» της.

Οι φήμες κυκλοφορούσαν από το καλοκαίρι, έπειτα από πολλά χρόνια πτώσης της τηλεθέασης της επίδειξης, που ξεκίνησε το 1995 και προβαλλόταν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το 2014 οι άκρως αισθησιακοί «Άγγελοι», το προσωνύμιο που είχε δοθεί στα μοντέλα της εταιρείας, τα οποία σάρωναν την πασαρέλα φορώντας φτερά αγγέλου στην πλάτη τους, κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον περισσότερων από 9 εκατομμυρίων τηλεθεατών στις ΗΠΑ. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο αριθμός αυτός δεν υπερέβη τα 3,3 εκατομμύρια.

Η απόφαση επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης τύπου της ηγετικής ομάδας της μητρικής εταιρείας, L Brands, με οικονομικούς αναλυτές σχετικά με τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίμηνο.

«Θα επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μου, όμως δεν θα γίνει τίποτα τόσο σημαντικό όπως η επίδειξη», ανακοίνωσε ο οικονομικός διευθυντής Stuart Burgdoerfer.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η Victoria’s Secret, που ενσάρκωνε τον αισθησιασμό μέσω της συνεργασίας της με τα πλέον δημοφιλή μοντέλα παγκοσμίως, όπως τη Gisele Bundchen ή τη Naomi Campbell, δεν θα καταφέρει, παρά τις πρόσφατες αλλαγές στην ηγεσία της, να ανασυνταχθεί με ευκολία.

Στις λαμπερές επιδείξεις μόδας της Victoria’s Secret έχουν τραγουδήσει κατά χρονολογική σειρά οι ακόλουθοι καλλιτέχνες: Mary J. Blige και Andrea Bocelli (2001), Destiny’s Child, Marc Anthony, και Phil Collins (2002), Sting, Mary J. Blige και Eve (2003), Chris Botti, Ricky Martin (2005), Justin Timberlake (2006), Spice Girls, will.i.am (2007), Usher (2008), The Black Eyed Peas (2009), Katy Perry και Akon (2010).

Στη δεύτερη δεκαετία δεκαετία του θεσμού τη σκυτάλη πήραν οι: Maroon 5, Kanye West, JAY-Z και Nicki Minaj (2011), Rihanna, Justin Bieber, και Bruno Mars (2012), Taylor Swift, Fall Out Boy (2013), Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande και Hozier (2014), Ellie Goulding, Selena Gomez και The Weeknd (2015), Lady Gaga, Bruno Mars, και The Weeknd (2016), Harry Styles, Miguel (2017), Shawn Mendes, Rita Ora, The Chainsmokers, Bebe Rexha, Halsey, Leela James, Kelsea Ballerini και The Struts (2018).