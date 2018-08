Οι Αμερικανοί έφηβοι ψήφισαν τις αγαπημένες τους προτιμήσεις, αναδεικνύοντας τους νικητές στα Teen Choice Awards 2018.

Τα Teen Choice Awards, τα ετήσια βραβεία του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου FOX που δίνουν το λόγο στους έφηβους, διεξήχθησαν για εικοστή συνεχόμενη χρονιά.

Η διοργάνωση τιμά τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χρονιάς στη μουσική, στον κινηματογράφο, στον αθλητισμό, στην τηλεόραση, στη μόδα και σε άλλους τομείς, όπως ψηφίζονται αποκλειστικά από το εφηβικό / νεανικό κοινό μεταξύ 13 έως 19 ετών μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η τελετή απονομής των Teen Choice Awards 2018 έλαβε μέρος την Κυριακή 12 Αυγούστου, στο «The Forum» του Λος Άντζελες, με παρουσιαστές τον ράπερ, ηθοποιό, κωμικό, σκηνοθέτη και σεναριογράφο Nick Cannon και τη διαδικτυακή προσωπικότητα Lele Pons.

Στη σκηνή της εκδήλωσης ανέβηκαν η Meghan Trainor, η Bebe Rexha, ο Khalid, η Evve McKinney και ο Lauv.

Την κούρσα των υποψηφιοτήτων στις μουσικές κατηγορίες των Teen Choice Awards 2018 «οδηγούσε» η Taylor Swift, έχοντας προταθεί για έξι βραβεία.

Το πρωτότυπο και ευφάνταστο τρόπαιο το οποίο απονέμεται στους νικητές είναι μία σανίδα του σερφ, με τα χρώματα και το έμβλημα της διοργάνωσης, σε πραγματικό μέγεθος.

Οι νικητές στις μουσικές κατηγορίες

των Teen Choice Awards 2018

Choice Male Artist

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran

Louis Tomlinson

Niall Horan

Shawn Mendes

Choice Female Artist

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Demi Lovato

Dua Lipa

Taylor Swift

Choice Music Group

5 Seconds of Summer

Fifth Harmony

Florida Georgia Line

Maroon 5

Migos

Why Don’t We

Choice Country Artist

Blake Shelton

Carrie Underwood

Kane Brown

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Thomas Rhett

Choice Electronic/Dance Artist

Calvin Harris

Marshmello

Martin Garrix

Steve Aoki

The Chainsmokers

Zedd

Choice Latin Artist

Becky G

CNCO

Daddy Yankee

J Balvin

Luis Fonsi

Maluma

Choice R&B/Hip-Hop Artist

Cardi B

Childish Gambino

Drake

Khalid

Nicki Minaj

Post Malone

Choice Rock Artist

Imagine Dragons

Panic! At the Disco

Paramore

Portugal. The Man

twenty one pilots

X Ambassadors

Choice Song: Female Artist

Ariana Grande – «No Tears Left To Cry»

Camila Cabello (feat. Young Thug) – «Havana»

Demi Lovato – «Sorry Not Sorry»

Dua Lipa – «New Rules»

Halsey – «Bad at Love»

Taylor Swift – «Look What You Made Me Do»

Choice Song: Male Artist

Charlie Puth – «Attention»

Childish Gambino – «This Is America»

Drake – «God’s Plan»

Ed Sheeran – «Perfect»

Justin Timberlake (feat. Chris Stapleton) – «Say Something»

Kendrick Lamar (feat. Zacari) – «Love.»

Choice Song: Group

5 Seconds of Summer – «Youngblood»

Imagine Dragons – «Whatever It Takes»

Maroon 5 – «Wait»

Panic! At the Disco – «Say Amen (Saturday Night)»

Portugal. The Man – «Feel It Still»

Why Don’t We – «Trust Fund Baby»

Choice Collaboration

Bebe Rexha (feat. Florida Georgia Line) – «Meant to Be»

Bruno Mars (feat. Cardi B) – «Finesse (Remix)»

Taylor Swift (feat. Ed Sheeran & Future) – «End Game»

The Weeknd & Kendrick Lamar – «Pray for Me» («Black Panther» soundtrack)

Zac Efron & Zendaya – «Rewrite the Stars» («The Greatest Showman» soundtrack)

Zedd, Maren Morris & Grey – «The Middle»

Choice Pop Song

«Delicate» – Taylor Swift

«Don’t Go Breaking My Heart» – The Backstreet Boys

«In My Blood» – Shawn Mendes

«No Excuses» – Meghan Trainor

«No Tears Left to Cry» – Ariana Grande

«This Is Me» – Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble

Choice Country Song

«Cry Pretty» – Carrie Underwood

«Heaven» – Kane Brown

«Life Changes» – Thomas Rhett

«Meant to Be» – Bebe Rexha (feat. Florida Georgia Line)

«Mercy» – Brett Young

«Most People Are Good» – Luke Bryan

Choice Electronic/Dance Song

«All Night» – Steve Aoki & Lauren Jauregui

«Friends» – Marshmello & Anne-Marie

«One Kiss» – Calvin Harris & Dua Lipa

«Perfect» – Topic & Ally Brooke

«Solo» – Clean Bandit (feat. Demi Lovato)

«The Middle» – Zedd, Maren Morris & Grey

Choice Latin Song

«Boom Boom» – RedOne, Daddy Yankee, French Montana & Dinah Jane

«Dinero» – Jennifer Lopez (feat. DJ Khaled, Cardi B)

«Echame La Culpa» – Luis Fonsi, Demi Lovato

«Familiar» – Liam Payne & J Balvin

«Hey DJ» – CNCO, Yandel

«Mi Gente’ – J Balvin, Willy William

Choice R&B/Hip-Hop Song

«All The Stars» – Kendrick Lamar & SZA​

«Finesse (Remix)» – Bruno Mars (feat. Cardi B)

«God’s Plan» – Drake

«Let You Down» – NF

«Love Lies» – Khalidi & Normani

«This Is America» – Childish Gambino​

Choice Rock/Alternative Song

«Alone» – Halsey (feat. Big Sean & Stefflon Don)

«Hard Times» – Paramore

«High Hopes» – Panic! At The Disco

«No Roots» – Alice Merton

«Sit Next To Me» – Foster the People

«Whatever It Takes» – Imagine Dragons

Choice Breakout Artist

Bazzi​

Khalid

Lauy

Logic

Marshmello

SZA

Choice Next Big Thing

Black Pink

Jackson Wang

Jacob Sartorius

MattyBRaps

NCT

Stray

Choice International Artist

Black Pink

BTS

CNCO

EXO

Got7​

Super Junior

Choice Summer Song

«Back To You» – Selena Gomez

«Familiar» – Liam Payne & J Balvin​

«Girls Like You» – Maroon 5 feat. Cardi B

«Nice For What» – Drake

«One Kiss» – Calvin Harris & Dua Lipa​

«Youngblood» – 5 Seconds of Summer

Choice Summer Male Artist

Charlie Puth​

Kane Brown

Liam Payne

Niall Horan

Shawn Mendes

Zayn

Choice Summer Female Artist

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Meghan Trainor​

Selena Gomez

Choice Summer Group

5 Seconds of Summer

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

The Chainsmokers​

Choice Summer Tour

Charlie Puth – The Voicenotes Tour

Harry Styles – Live on Tour

Jay-Z and Beyonce – On the Run II Tour

Kendrick Lamar, SZA and More – The Championship Tour

Niall Horan – Flicker World Tour

Taylor Swift – Reputation Stadium Tour