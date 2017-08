Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που κέρδισαν από ένα βραβείο στο μουσικό σκέλος των «Teen Choice Awards 2017»;

Τα «Teen Choice Awards 2017», τα ετήσια βραβεία του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου «Fox» που δίνουν το λόγο στους έφηβους, διεξήχθησαν για 19η συνεχόμενη χρονιά.

Η διοργάνωση τιμά τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της χρονιάς στη μουσική, στον κινηματογράφο, στον αθλητισμό, στην τηλεόραση, στη μόδα και σε άλλους τομείς, όπως ψηφίζονται αποκλειστικά από το εφηβικό / νεανικό κοινό μεταξύ 13 έως 19 ετών.

Η φετινή τελετή απονομής έλαβε μέρος την Κυριακή 13 Αυγούστου σε ώρα Η.Π.Α., δηλαδή τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Αυγούστου σε ώρα Ελλάδος.

Στη σκηνή της εκδήλωσης ανέβηκαν ο Louis Tomlinson με την Bebe Rexha, η Rita Ora, οι Cleand Bandit με τη Zara Larsson και ο French Montana με τον Swae Lee.

Η υψηλότερη τιμή των «Teen Choice Awards», το «Ultimate Choice Award», απενεμήθη στη Miley Cyrus για την ενασχόλησή της με τα βραβεία για παραπάνω από μία δεκαετία. Παρότι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια απουσίαζε από τη βραδιά, είναι μία εκ των έξι καλλιτεχνών στην ιστορία των «Teen Choice Awards» που παραλαμβάνουν το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο απονεμήθηκε ξανά για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια.

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή του στα βραβεία, παραδόθηκε και πάλι σε καλλιτέχνη το «Visionary Award». Ο οραματιστής Bruno Mars τιμήθηκε για την καινοτομία και τη συνεισφορά του στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.

Το «Decade Award», για τη συνολική προσφορά κατά μήκος της τελευταίας δεκαετίας, δόθηκε στο συγκρότημα των Maroon 5.

Όσον αφορά στο μουσικό σκέλος πάντοτε, τα περισσότερα βραβεία – σανίδα του σερφ, τέσσερα στον αριθμό, κατέκτησαν στα φετινά «Teen Choice Awards» η Ariana Grande. και η Camila Cabello, εάν συμπεριλάβουμε στον υπολογισμό και το «Know No Better» των Major Lazer όπου συμμετέχει. Ακολουθούν με τρεις νίκες ο Harry Styles και οι Fifth Harmony και με δύο το remix του «Despacito». Σε τρεις βραβεύσεις υπάρχει και το όνομα του Justin Bieber: Στις δύο του «Despacito» και σε άλλη μία για το «I’m The One» του DJ Khaled.

Στις μη μουσικές κατηγορίες, βραβεύθηκαν επίσης η Selena Gomez ως καλύτερη «Instagrammer», η Ariana Grande ως καλύτερη «Snpachatter» και «Changemaker», ο Shawn Mendes και η Camila Cabello ως «Hotties» και ο Harry Styles ως «Style Icon».

Οι (μουσικοί) νικητές

των «Teen Choice Awards 2017»

Choice Male Artist

Harry Styles

Justin Bieber

Bruno Mars

Shawn Mendes

Ed Sheeran

The Weeknd

Choice Female Artist

Ariana Grande

Alessia Cara

Miley Cyrus

Selena Gomez

Katy Perry

Hailee Steinfeld

Choice Music Group

Fifth Harmony

The Chainsmokers

Little Mix

Maroon 5

Twenty One Pilots

The Vamps

Choice Country Artist

Carrie Underwood

Kelsea Ballerini

Luke Bryan

Florida Georgia Line

Sam Hunt

Blake Shelton

Choice Electronic/Dance Artist

Calvin Harris

Steve Aoki

Martin Garrix

David Guetta

Major Lazer

Zedd

Choice Latin Artist

CNCO

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Enrique Iglesias

Maluma

Shakira

Choice R&B/Hip-Hop Artist

Beyoncé

Chance the Rapper

Drake

Kendrick Lamar

Nicki Minaj

Rihanna

Choice Rock Artist

Harry Styles

Imagine Dragons

Linkin Park

Paramore

Twenty One Pilots

X Ambassadors

Choice Song: Female Artist

«Crying in the Club» – Camila Cabello

«Bad Liar» – Selena Gomez

«Issues» – Julia Michaels

«Malibu» – Miley Cyrus

«Most Girls» – Hailee Steinfeld

«Scars to Your Beautiful» – Alessia Cara

Choice Song: Male Artist

«Slow Hands» – Niall Horan

«Body Like a Back Road» – Sam Hunt

«Despacito» – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber

«Shape of You» – Ed Sheeran

«Sign of the Times» – Harry Styles

«That’s What I Like» – Bruno Mars

Choice Song: Group

«Down» – Fifth Harmony feat. Gucci Mane

«Believer» – Imagine Dragons

«Closer» – The Chainsmokers feat. Halsey

«Guys My Age» – Hey Violet

«Heathens» – Twenty One Pilots

«Shout Out to My Ex» – Little Mix

Choice Μουσική Συνεργασία

«Just Hold On» – Steve Aoki and Louis Tomlinson

«God, Your Mama, and Me» – Florida Georgia Line feat. Backstreet Boys

«I Don’t Wanna Live Forever» – Zayn and Taylor Swift

«It Ain’t Me» – Kygo and Selena Gomez

«No Promises» – Cheat Codes feat. Demi Lovato

«Stay» – Zedd and Alessia Cara

Choice Pop Song

«Shape of You» – Ed Sheeran

«24k Magic» – Bruno Mars

«Closer» – The Chainsmokers feat. Halsey

«Don’t Wanna Know» – Maroon 5 feat. Kendrick Lamar

«Love on the Brain» – Rihanna

«Stay» – Zedd and Alessia Cara

Choice Country Song

«Body Like a Back Road» – Sam Hunt

«Craving You» – Thomas Rhett feat. Maren Morris

«Every Time I Hear That Song» – Blake Shelton

«The Fighter» – Keith Urban feat. Carrie Underwood

«God, Your Mama, and Me» – Florida Georgia Line feat. Backstreet Boys

«In Case You Didn’t Know» – Brett Young

Choice Electronic/Dance Song

«Know No Better» – Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello and Quavo

«2U» – David Guetta feat. Justin Bieber

«It Ain’t Me» – Kygo and Selena Gomez

«Just Hold On» – Steve Aoki and Louis Tomlinson

«Rockabye» – Clean Bandit feat. Sean Paul and Anne-Marie

«Something Just like This» – The Chainsmokers and Coldplay

Choice Latin Song

«Despacito» – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber

«Chantaje» – Shakira feat. Maluma

«Deja Vu» – Prince Royce and Shakira

«Hey Ma» – Pitbull and J Balvin feat. Camila Cabello

«No Le Hablen de Amor» – CD9

«Reggaetón Lento (Bailemos)» – CNCO

Choice R&B/Hip-Hop Song

«I’m the One» – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne

«Glorious» – Macklemore feat. Skylar Grey

«Location» – Khalid

«Passionfruit» – Drake

«Redbone» – Childish Gambino

«That’s What I Like» – Bruno Mars

Choice Rock/Alternative Song

«Believer» – Imagine Dragons

«Green Light» – Lorde

«Hard Times» – Paramore

«Heathens» – twenty one pilots

«Heavy» – Linkin Park feat. Kiiara

«Human» – Rag’n’Bone Man

Choice Breakout Artist

Chance the Rapper

James Arthur

Halsey

Zara Larsson

Dua Lipa

Julia Michaels

Choice Next Big Thing

Grace VanderWaal

Jonas Blue

Forever in Your Mind

Jax Jones

New Hope Club

The Tide

Choice Summer Song

«Despacito» – Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber

«Bad Liar» – Selena Gomez

«Castle on the Hill» – Ed Sheeran

«Malibu» – Miley Cyrus

«Stay» – Zedd and Alessia Cara

«That’s What I Like» – Bruno Mars

Choice Summer Male Artist

Shawn Mendes

Justin Bieber

Niall Horan

Liam Payne

Harry Styles

Zedd

Camila Cabello

Choice Summer Female Artist

Camila Cabello

Miley Cyrus

Selena Gomez

Halsey

Lorde

Katy Perry

Choice Summer Group

Fifth Harmony

The Chainsmokers

Coldplay

Florida Georgia Line

Imagine Dragons

Little Mix

Choice Summer Music Tour

Ariana Grande – Dangerous Woman Tour

Sam Hunt – 15 in a 30 Tour

Kendrick Lamar – Damn Tour

Bruno Mars – 24K Magic World Tour

Shawn Mendes – Illuminate World Tour

Ed Sheeran – ÷ Tour