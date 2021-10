Οι Tears For Fears επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 17 χρόνια

Οι Tears For Fears κυκλοφορούν το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ τους.

Οι Tears For Fears, το βρετανικό pop rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1981, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ μετά από 17 χρόνια.

Μετά το «Everybody Loves A Happy Ending» του 2004, ο Roland Orzabal και ο Curt Smith επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ «The Tipping Point», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου 2022 από την Concord Records και παρουσιάζουν το ομότιτλο κινηματογραφικό τραγούδι.

Το τραγούδι γράφτηκε για την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

Ο Roland Orzabal δήλωσε: «Πριν πάνε όλα τόσο καλά με αυτό το άλμπουμ, έπρεπε πρώτα να πάνε όλα στραβά, χρειάστηκαν χρόνια, αλλά κάτι συμβαίνει όταν ενώνουμε τα μυαλά μας. Έχουμε αυτή την ισορροπία, αυτό το “σπρώξε με για να σε τραβήξω” – και λειτουργεί πολύ καλά».

Ο Curt Smith πρόσθεσε: «Αν αυτή η ισορροπία δεν λειτουργεί σε ένα άλμπουμ των Tears For Fears, το όλο πράγμα δεν λειτουργεί. Για να το θέσω με απλά λόγια, ένας δίσκος των Tears For Fears και αυτό που ο κόσμος αντιλαμβάνεται ως τον ήχο των Tears For Fears. είναι τα πράγματα στα οποία μπορούμε και οι δύο να συμφωνήσουμε».

Οι Tears For Fears ένωσαν για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους με τον μόνιμο συνεργάτη Charlton Pettus στο ομότιτλο τραγούδι του «The Tipping Point», το οποίο συνοδεύεται από ένα δραματικό μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Matt Mahurin.

Ο Curt Smith σημειώνει επίσης ότι τον δένει ένας άρρηκτος αδελφικός δεσμός με τον Roland Orzabal.

«Όταν γνωρίζεστε τόσο καιρό όσο εμείς και δουλεύετε μαζί τόσο καιρό όσο εμείς, υπάρχει ένας δεσμός που γίνεται οικογενειακός. Έτσι, είναι διαφορετικό από μια φιλία», σχολίασε.

«Και είναι διαφορετικό από έναν γάμο. Είναι κυριολεκτικά σαν να είναι ο αδελφός σου. Είναι το είδος του δεσμού που δεν μπορείς πραγματικά να σπάσεις. Μπορεί να διαλυθεί κατά καιρούς. Χωρίζεστε για κάποια χρονικά διαστήματα, το οποίο πιστεύω ότι είναι και υγιές, πραγματικά. Αλλά στο τέλος, φαίνεται ότι πάντα ξαναβρίσκουμε ο ένας τον άλλον», περιέγραψε.

Οι Tears For Fears τιμήθηκαν πρόσφατα με το βραβείο Ivor Novello για την Εξαιρετική Συλλογή Τραγουδιών.

Το tracklist του «The Tipping Point»

1. No Small Thing

2. The Tipping Point

3. Long, Long, Long Time

4. Break The Man

5. My Demons

6. Rivers Of Mercy

7. Please Be Happy

8. Master Plan

9. End Of Night

10. Stay