Η Taylor Swift κυκλοφορεί τις ζωντανές ηχογραφήσεις από τη συναυλία «City of Lover Concert»

Οι καλύτερες στιγμές της Taylor Swift από το «City of Lover Concert» που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Η Taylor Swift κυκλοφορεί τις ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών από το άλμπουμ της «Lover» που ερμήνευσε κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε στο Παρίσι το Σεπτέμβριο του 2019.

Η συναυλία υπό τον τίτλο «City of Lover Concert» πραγματοποιήθηκε στο Olympia Theater της γαλλικής πρωτεύουσας στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 με αφορμή την πρόσφατη τότε κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς «Lover» της pop star.

Η Taylor Swift τραγούδησε μπροστά σε περίπου 3.000 θαυμαστές της από 37 διαφορετικές χώρες του κόσμου που είχαν εξασφαλίσει μία από τις μαγικές προσκλήσεις.

Το «City of Lover Concert» προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στη συχνότητα ABC στις ΗΠΑ, ενώ από σήμερα η συναυλία είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu, οι οποίες δυστυχώς δεν παρέχουν ακόμα τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα.

Παρ’ όλα αυτά μπορούμε να απολαύσουμε το παλμό της συναυλίας με τη ζωντανή ηχογράφηση των «ME!», «You Need To Calm Down», «Lover», «The Archer», «Cornelia Street», «Daylight», «Death By A Thousand Cuts».

Τα τραγούδια δεν κυκλοφορούν συγκεντρωμένα σε κάποιο live album, αλλά έχουν δημοσιευθεί μεμονωμένα στα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες.

Θυμίζουμε ότι η live εκτέλεση του «The Man» από τη συναυλία στο Παρίσι είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η Taylor Swift προλόγισε μάλιστα ορισμένα από τα τραγούδια του «Lover» που ερμήνευσε ζωντανά στο «City of Lover Concert».

«ME!»

Η Taylor Swift άνοιξε τη συναυλία με το «ME!» και καθώς τραγουδούσε, η οθόνη πίσω της είχε γεμίσει παστέλ χρώματα, αντιπροσωπευτική αισθητική του άλμπουμ «Lover».

«You Need To Calm Down»

«Αυτό το άλμπουμ αφορά τα διαφορετική είδη της αγάπης. Η αγάπη είναι τόσα πολλά πράγματα, η αγάπη είναι χάος, η αγάπη είναι χαρά και η αγάπη είναι, κατά τη γνώμη μου, ισότητα. Και όποιος διαφωνεί με αυτό, πρέπει να ηρεμήσει!», ανέφερε για το «You Need To Calm Down».

«Lover»

«Νομίζω ότι αν έπρεπε να διαλέξω ένα τραγούδι που ίσως είναι το αγαπημένο μου στο άλμπουμ αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, θα έπρεπε να πω ότι είναι το επόμενο τραγούδι που πρόκειται να παίξω», είπε η Taylor Swift για το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Lover».

«Έγραψα αυτό το τραγούδι μόνη στη μέση της νύχτας, είχα αυτήν την ιδέα, έπεσα πάνω στο πιάνο, κάθισα και το τραγούδι απλά συνέβη τόσο γρήγορα. Είναι στιγμές όπως αυτή στη δημιουργία τραγουδιών που τη διατηρούν το πιο αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο», συνέχισε.

«The Archer»

«Ήθελα να πάρω μια στιγμή, ένα στιγμιότυπο ενός συναισθήματος και να ενσωματώσω το συναίσθημα της αγάπης, το φόβο που έρχεται όταν βρίσκεις κάτι πραγματικά καλό. Σαν να μην μπορούμε ίσως να εμπιστευτούμε ένα καλό συναίσθημα. Αυτό έγραψα στο “The Archer”», τόνισε η Taylor Swift.

«Cornelia Street»

«Υπάρχει ένα τραγούδι που το έγραψα μόνη σε αυτό άλμπουμ και σκέφτομαι ότι το έγραψα ενώ ήμουν στην μπανιέρα», σχολίασε για το «Cornelia Street».

«Πολλές φορές, γράφω τραγούδια για τη νοσταλγία και τις αναμνήσεις. Χρησιμοποιώ τα τραγούδια σχεδόν σαν φωτογραφίες, έτσι ώστε να μπορώ να επιστρέψω και να θυμηθώ μια στιγμή και αυτό είναι σίγουρα ένα από τα αυτά τα νοσταλγικά τραγούδια», συμπλήρωσε.

«Death By A Thousand Cuts»

«Γιατί να μην προσπαθήσω να τραγουδήσω κάποια από αυτά τα τραγούδια για πρώτη φορά;», αναρωτήθηκε η Taylor Swift πριν προχωρήσει στο «‘Death By A Thousand Cuts».

«Daylight»

Η Taylor Swift κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το «Daylight», το τραγούδι με το οποίο κλείνει το «Lover», προσφέροντας μία άκρως συναισθηματική στιγμή στους θεατές.