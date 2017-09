Σε… ζόμπι μεταμορφώθηκε η Taylor Swift για τις ανάγκες του video clip που οπτικοποίησε το «Look What You Made Me Do».

Το πιο πολυσυζητημένο video clip της χρονιάς είναι αναντίρρητα το «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift, παρότι δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένας μήνας από την κυκλοφορία του.

Η pop star έκανε πράξη την πολυαναμενόμενη επάνοδο στη μουσική εξαπολύοντας τα βέλη της προς πάσα κατεύθυνση, τόσο μέσω των στίχων του νέου τραγουδιού της, αλλά ειδικότερα με την υπερπαραγωγή που του έδωσε εικόνα.

Το επικό video clip άρχισε να καταρρίπτει τα ρεκόρ από την πρώτη στιγμή και συνεχίζει.

Καταγράφηκε ως το video clip με τις περισσότερες προβολές στο πρώτο εικοσιτετράωρο στην πλατφόρμα του YouTube, ξεπερνώντας τις επιδόσεις της Adele με το «Hello» και του PSY με το «Gangnam Style», ενώ συγχρόνως είναι το video clip που συγκέντρωσε γρηγορότερα εκατό, διακόσια και τριακόσια εκατομμύρια προβολών αντίστοιχα.

Το «Look What You Made Me Do» και το video clip του σηματοδοτούν τη νέα «σκοτεινότερη» και πιο επιθετική εποχή της Taylor Swift, η οποία θα ξεκινήσει επισήμως με την κυκλοφορία του έκτου ολοκληρωμένου δίσκου της, «reputation», στις 10 Νοεμβρίου.

«Η παλιά Taylor πέθανε», αναφέρει ένα μέρος των στίχων του «Look What You Made Me Do» που έχει προκαλέσει αίσθηση, δείχνοντας τη διάθεση της 27χρονης τραγουδίστριας να αναδημιουργήσει εκ νέου την καλλιτεχνική φήμη της.

Κάθε σκηνή από το μεγαλοφυές video clip, που εξακολουθεί να «τρελαίνει» το κοντέρ, διαθέτει το δικό της συμβολισμό και έχει ένα συγκεκριμένο αποδέκτη.

Εκτός από τις διάφορες «εκδοχές» της Taylor Swift από παλαιότερα video clip ή εμφανίσεις που παρελαύνουν από την οθόνη, την προσοχή έχει τραβήξει η μεταμόρφωση της τραγουδίστριας σε… ζόμπι, όπως εμφανίζεται στα πρώτα πλάνα (βλ. παραπάνω), φορώντας το φόρεμα από το video clip του «Out Of The Woods».

Η Taylor Swift μοιράζεται ένα μέρος από την προετοιμασία για τη συγκεκριμένη σκηνή.

Παρά το γεγονός ότι διήρκεσε μερικά δευτερόλεπτα, απαιτήθηκε πολύωρη παραμονή στην καρέκλα του μακιγιάζ για την ολική μετάλλαξη, η οποία ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακή.