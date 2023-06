Taylor Swift: Ζητά από τους θαυμαστές να αποφύγουν το cyberbullying μετά την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)»

Η Taylor Swift διευκρίνισε στους θαυμαστές της ότι δεν επιδιώκει να την «υπερασπιστούν» στο διαδίκτυο μετά την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)» σε λίγες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας της περιοδείας της «The Eras Tour» στη Μινεάπολη των ΗΠΑ το Σάββατο 24 Ιουνίου, η Taylor Swift ενθουσίασε το κοινό τραγουδώντας για πρώτη φορά ζωντανά από το 2012 το «Dear John» του «Speak Now».

Αλλά πριν τραγουδήσει το αγαπημένο τραγούδι των θαυμαστών της, η Taylor Swift αφιέρωσε λίγο χρόνο για να μιλήσει στο πλήθος για την επερχόμενη κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)» στις 7 Ιουλίου.

Διαφήμιση

Η Taylor Swift τόνισε ότι μπόρεσε να παρακολουθήσει την αγάπη, την καλοσύνη και τη συμπόνια που μοιράστηκαν μεταξύ τους οι θαυμαστές της κατά τη διάρκεια του αμερικανικού σκέλους της παγκόσμιας περιοδείας της «The Eras Tour».

«Καθώς οδηγούμαστε στην κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, θα ήθελα αυτή η καλοσύνη και η ευγένεια να επεκταθεί και στις δραστηριότητές μας στο διαδίκτυο», ανέφερε.

«Αυτό που προσπαθώ να πω είναι: Κυκλοφορώ αυτό το άλμπουμ επειδή θέλω να μου ανήκει η μουσική μου και πιστεύω ότι οποιοσδήποτε καλλιτέχνης έχει την επιθυμία να του ανήκει η μουσική του θα πρέπει να μπορεί να το κάνει», εξήγησε.

«Είμαι 33 ετών. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όσα μου συνέβησαν όταν ήμουν 19 ετών, εκτός από τα τραγούδια που έγραψα», συνέχισε.

Το «Dear John», ένα αρκετά καυστικό τραγούδι στο «Speak Now», αναφέρεται στη σύντομη σχέση της Taylor Swift με τον συνάδελφός της τραγουδιστή John Mayer.

«Δεν κυκλοφορώ αυτό το άλμπουμ για να μπορέσετε να πάτε και να νιώσετε την ανάγκη να με υπερασπιστείτε στο διαδίκτυο απέναντι σε κάποιον για τον οποίο πιστεύετε ότι μπορεί να έγραψα ένα τραγούδι πριν από 14 εκατομμύρια χρόνια», πρόσθεσε η αστέρας της pop από τη σκηνή.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Ιουλίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Taylor Swift αποκάλυψε το tracklist του άλμπουμ, καθώς και τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που θα περιέχει, στα οποία συνεργάζεται με τους Fall Out Boy και τη Hayley Williams.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την επέκταση της θριαμβευτικής περιοδείας της «The Eras Tour» στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική.

💜| Taylor urging fans tonight to be kind and gentle online when Speak Now comes out as she doesn’t care what happened when she was 19 yo, she only cares about the music she wrote and the fact that she gets to own it now pic.twitter.com/KZrKNp0vfw

— Taylor Swift Updates 🏟️ (@swifferupdates) June 25, 2023