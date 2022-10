Η Taylor Swift ζητά να ματαιωθεί η δίκη για την πατρότητα του «Shake It Off»

Η νομική ομάδα της Taylor Swift χαρακτηρίζει «πρωτοφανή» την απόφαση να προχωρήσει η υπόθεση σε δίκη.

Η Taylor Swift ζητά από ομοσπονδιακό δικαστή να ματαιώσει την προγραμματισμένη δίκη ενώπιον ορκωτού δικαστηρίου σχετικά με τις κατηγορίες ότι έκλεψε τους στίχους του «Shake It Off» από ένα παλαιότερο τραγούδι, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη απόφαση του δικαστή εναντίον της ήταν «πρωτοφανής».

Δύο εβδομάδες μετά την άρνηση του δικαστηρίου να απορρίψει την αγωγή που ισχυρίζεται ότι η Taylor Swift αντέγραψε τους στίχους από ένα παλαιότερο τραγούδι με τίτλο «Playas Gon’ Play» του γυναικείου συγκροτήματος 3LW, οι δικηγόροι της διάσημης τραγουδίστριας κάλεσαν τον δικαστή να επανεξετάσει την απόφασή του, ένα σπάνιο βήμα στο οποίο οι δικαστές προβαίνουν μόνο αν έχουν κάνει ξεκάθαρα κάτι λάθος.

Στην προσφυγή, οι δικηγόροι της Taylor Swift υποστήριξαν ότι «κανένα άλλο δικαστήριο» δεν είχε επιτρέψει ποτέ να προχωρήσει μια τέτοια υπόθεση σε δίκη.

«Οι ενάγοντες θα μπορούσαν να μηνύσουν όλους όσοι γράφουν, τραγουδούν ή λένε δημοσίως “players gonna play” και “haters gonna hate”», έγραψε ο δικηγόρος της Taylor Swift, Peter Anderson της εταιρείας Davis Wright Tremaine LLP. «Το να επιτραπεί κάτι τέτοιο είναι πρωτοφανές και αποτελεί εξαπάτηση του κοινού κτήματος».

Η αγωγή κατά της Taylor Swift κατατέθηκε το 2017 από τους Sean Hall και Nathan Butler, τους δημιουργούς που έγραψαν το «Playas Gon’ Play». Στο τραγούδι τους που κυκλοφόρησε το 2001, οι στίχοι ανέφεραν «playas, they gonna play» και «haters, they gonna hate», ενώ στο δικό της κομμάτι η Taylor Swift τραγουδάει: «’Cause the players gonna play, play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, hate».

Το «Shake It Off» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 τον Σεπτέμβριο του 2014 και παρέμεινε τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή της κατάταξης. Το τραγούδι παρέμεινε τελικά 50 εβδομάδες στο Hot 100, ισοφαρίζοντας την επίδοση του «You Belong With Me» για το single της Taylor Swift με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο chart.

Στις 9 Δεκεμβρίου, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Michael W. Fitzgerald απάντησε αρνητικά στο αίτημα της Taylor Swift να απορριφθεί η αγωγή. Ο δικαστής ανέφερε ότι η υπόθεση ήταν πολύ δύσκολη για να αποφανθεί και επομένως στην ετυμηγορία θα πρέπει να καταλήξει ορκωτό δικαστήριο.

«Παρόλο που υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο έργων, υπάρχουν επίσης σημαντικές ομοιότητες στη χρήση των λέξεων και στην αλληλουχία/δομή», έγραψε τότε ο δικαστής Fitzgerald.

Στο νέο αίτημα για την ανατροπή αυτής της απόφασης, οι δικηγόροι της Taylor Swift υποστήριξαν ότι ο δικαστής Michael W. Fitzgerald είχε κάνει «σαφές λάθος» στην ανάλυσή του.

Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι δεν είχε εφαρμόσει τον λεγόμενο «εξωτερικό έλεγχο» του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη διαδικασία κατά την οποία οι δικαστές φιλτράρουν το υλικό που δεν καλύπτεται από τα πνευματικά δικαιώματα πριν συγκρίνουν τα δύο τραγούδια.

«Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ του προστατευόμενου και του μη προστατευόμενου υλικού στο έργο των εναγόντων», ανέφεραν οι δικηγόροι της Taylor Swift, παραθέτοντας αυτούσια την πολύκροτη απόφαση που απέρριψε παρόμοια υπόθεση εναντίον των Led Zeppelin για την εισαγωγή του «Stairway To Heaven».

«Κάνοντας κάτι τέτοιο εδώ, μένει μόνο αυτή η ομοιότητα: Και τα δύο έργα χρησιμοποιούν εκδοχές δύο σύντομων φράσεων που ανήκουν στο κοινό κτήμα – “players gonna play” και “haters gonna hate” – οι οποίες είναι ελεύθερες για όλους να τις χρησιμοποιήσουν, και δύο άλλες αλλά διαφορετικές ταυτολογίες που οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι μοιράζονται την ίδια υποκείμενη γενική ιδέα ή έννοια», σημείωσαν οι δικηγόροι της Taylor Swift.

«Η παρουσία εκδόσεων των δύο σύντομων φράσεων που ανήκουν στο κοινό κτήμα και δύο άλλων ταυτολογιών και στα δύο τραγούδια (…) απλά δεν ανταποκρίνεται στον εξωτερικό έλεγχο», προσθέτουν.

Σε δήλωσή της προς το «Billboard», η δικηγόρος των Sean Hall και Nathan Butler χαρακτήρισε το αίτημα της Taylor Swift «αβάσιμο».

«Το μόνο που ζητάει είναι το δικαστήριο να ανακαλέσει την απόφασή του επειδή είναι δυσαρεστημένη με την απόφαση», δήλωσε η Marina Bogorad της εταιρείας Gerard Fox Law.

«Έθεσε αυτά τα επιχειρήματα και στο παρελθόν και απορρίφθηκαν. Το δεδικασμένο δείχνει σαφώς ότι τέτοια αιτήματα απορρίπτονται συνήθως, διότι οι κανόνες δεν έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν σε έναν δυσαρεστημένο διάδικο μία επιπλέον ευκαιρία να επηρεάσει τον δικαστή. Είμαστε βέβαιοι ότι το δικαστήριο θα τηρήσει αυτό το δεδικασμένο εδώ», επισήμανε.