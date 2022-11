Η Taylor Swift για την υποψηφιότητα του «All Too Well» για Grammy: «Θα ουρλιάζω θα δέκα λεπτά συνεχόμενα»

Η Taylor Swift μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της.

Η Taylor Swift κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy 2023, μεταξύ των οποία και μία υποψηφιότητα για το Τραγούδι της Χρονιάς με τη δεκάλεπτη εκδοχή του «All Too Well» από το «Red (Taylor’s Version)».

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων της διοργάνωσης, η Taylor Swift χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα για να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της που το «All Too Well» απέσπασε μία υποψηφιότητα για Grammy δέκα χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του.

H Taylor Swift κατέθεσε τις σκέψεις της σε μια ανάρτησή της στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μαζί με ένα στιγμιότυπο της Sadie Sink και του Dylan O’Brien από την ταινία μικρού μήκους που συνοδεύει το «All Too Well (10 Minute Version)».

«Τόσοι πολλοί λόγοι για να χάσω το αναθεματισμένο μυαλό μου σήμερα, αλλά… το “All Too Well 10” είναι το τραγούδι για το οποίο είμαι περισσότερο υπερήφανη, από όλα όσα έχω γράψει», ανέφερε η Taylor Swift.

«Το γεγονός ότι είναι υποψήφιο για το Τραγούδι της Χρονιάς στα Grammy, ένα βραβείο που δεν έχω κερδίσει ποτέ, που τιμά την τραγουδοποιία… είναι σημαντικό και σουρεαλιστικό», πρόσθεσε.

Η Taylor Swift αποκάλυψε στη συνέχεια ότι μόλις είχε μιλήσει με τη συνδημιουργό του «All Too Well», τη Liz Rose.

«Θυμηθήκαμε ότι αρχίσαμε να γράφουμε μαζί όταν ήμουν 14 ετών. Πίστεψε σε εμένα τότε και τώρα είμαστε υποψήφιες μαζί. Είναι τόσο χαριτωμένο που δεν μπορώ να το αντέξω», σχολίασε.

Η Taylor Swift ολοκλήρωσε το μήνυμά της γράφοντας: «Θέλω να φλυαρήσω για τη μαγεία και το μυστήριο του χρόνου και της μοίρας και την ανάκτηση της τέχνης μου, αλλά αντί γι’ αυτό νομίζω ότι θα πάω να ουρλιάξω για δέκα λεπτά συνεχόμενα. Και να σκεφτώ πως αυτό δεν θα είχε συμβεί χωρίς εσάς».

Εκτός από το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς, η Taylor Swift είναι επίσης υποψήφια στα Grammy 2023 για το Καλύτερο Country Τραγούδι με το «I Bet You Think About Me» με τη συμμετοχή του Chris Stapleton από το «Red (Taylor’s Version)» και για το Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικά Μέσα με το «Carolina» για την ταινία «Where the Crawdads Sing» (Εκεί Που Τραγουδάνε Οι Καραβίδες).

Επιπλέον, η Taylor Swift έλαβε μία ακόμη υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Μουσικού Βίντεο με το «All Too Well: The Short Film», σε σκηνοθεσία της ίδιας.

Το «All Too Well» περιλαμβανόταν αρχικά στο άλμπουμ «Red» της Taylor Swift που κυκλοφόρησε το 2012.

Τον Νοέμβριο του 2021, η 32χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τη νέα ηχογράφηση του άλμπουμ, με τίτλο «Red (Taylor’s Version)», όπου περιλαμβάνεται και η δεκάλεπτη εκδοχή του «All Too Well».

Το «All Too Well (10 Minute Version)» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100, παράλληλα με το ντεμπούτο του «Red (Taylor’s Version)» στο No. 1 του Billboard 200.

Το νέο άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift, που κυκλοφόρησε στις 21 Οκτωβρίου, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία Grammy του 2024.