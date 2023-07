Η Taylor Swift υποδέχθηκε τον Taylor Lautner στη σκηνή: «Ήταν μία πολύ θετική δύναμη στη ζωή μου»

Ο Taylor Lautner συμμετέχει στο νέο music video της Taylor Swift.

Η Taylor Swift αιφνιδίασε ευχάριστα τους θαυμαστές της ανεβάζοντας στη σκηνή τον πρώην σύντροφό της Taylor Lautner στη συναυλία της περιοδείας της «The Eras Tour» στο Κάνσας Σίτι την Παρασκευή 7 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Arrowhead Stadium του Κάνσας Σίτι, η Taylor Swift παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το music video για το ακυκλοφόρητο τραγούδι «I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)» από το άλμπουμ της «Speak Now (Taylor’s Version)», που είχε κυκλοφορήσει λίγες ώρες νωρίτερα.

Στο μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε η ίδια η Taylor Swift, πρωταγωνιστούν η Joey King και η Presley Cash, που είχαν εμφανιστεί στο βίντεο του «Mean» και ο Taylor Lautner, με τον οποίο η τραγουδίστρια είχε σχέση την εποχή δημιουργίας του αρχικού «Speak Now».

Από το 2009, η Taylor Swift και ο Taylor Lautner έχουν μείνει φίλοι, με τον ηθοποιό του «Twilight» να δηλώνει νωρίτερα φέτος ότι αισθάνεται «ασφαλής» για την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)».

Η Taylor Swift υποδέχθηκε στη σκηνή στη συναυλία της Κάνσας Σίτι τόσο την Joey King και την Presley Cash όσο και τον Taylor Lautner, ο οποίος εμφανίστηκε τελευταίος και έκανε μία ανάποδη τούμπα καθώς προχωρούσε προς την τραγουδίστρια.

«Ήταν μία πολύ θετική δύναμη στη ζωή μου όταν δημιουργούσα το άλμπουμ “Speak Now” και θέλω να πω ότι έκανε μόνος του κάθε σκηνή που είδατε στο music video», είπε η Taylor Swift στο κοινό για τον Taylor Lautner.

«Αυτός και η σύζυγός του έχουν γίνει μερικοί από τους πιο στενούς φίλους μου και είναι πολύ βολικό γιατί όλοι έχουμε το ίδιο μικρό όνομα», συνέχισε.

Ο Taylor Lautner είπε με τη σειρά του στην αστέρα της pop: «Taylor, σε σέβομαι τόσο πολύ. Όχι μόνο για την τραγουδίστρια που είσαι, την τραγουδοποιό, την performer, αλλά και για τον άνθρωπο που είσαι. Είσαι συμπονετική, ταπεινή, ευγενική και είναι τιμή μου που σε γνωρίζω».

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το «Speak Now (Taylor’s Version)» την Παρασκευή 7 Ιουλίου.

Το άλμπουμ περιέχει τα 16 τραγούδια του αρχικού «Speak Now» και έξι επιπλέον ακυκλοφόρητα τραγούδια από την εποχή που γράφτηκε το άλμπουμ, ένα από τα οποία είναι το «I Can See You».

Στα υπόλοιπα τραγούδια «From The Vault» περιλαμβάνονται το «Castles Crumbling» με τη συμμετοχή της Hayley Williams των Paramore και μακροχρόνια φίλης της Taylor Swift, καθώς και το «Electric Touch» σε συνεργασία με τους Fall Out Boy.