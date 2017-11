Η Taylor Swift αφήνει πίσω τη Rihanna και την Katy Perry και γίνεται η γυναίκα τραγουδίστρια με τους περισσότερους συνδρομητές στο YouTube.

Άλλη μία πρωτιά κατακτά η Taylor Swift, στο κατώφλι κυκλοφορίας του νέου δίσκου της.

Η παντοδυναμία της pop star στην ψηφιακή σφαίρα επεκτείνεται και μετά τα αλλεπάλληλα ρεκόρ που σημείωσε με το «Look What You Made Me Do», επιτυγχάνοντας ουσιαστικά το καλύτερο ντεμπούτο στα χρονικά, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερη δύναμη, ειδικά στο YouTube.

Η Taylor Swift ξεπερνά την Katy Perry και τη Rihanna και από αυτή τη στιγμή χρίζεται ως η γυναίκα τραγουδίστρια με τους περισσότερους εγγεγραμμένους χρήστες στο Vevo κανάλι της.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο Vevo λογαριασμός της 27χρονης Αμερικανίδας στο YouTube μετρά περισσότερους από 25,89 εκατομμύρια συνδρομητές. Με το συγκεκριμένο αριθμό, η Taylor Swift προσπερνά το Vevo της Katy Perry που διαθέτει 25,37 εκατομμύρια συνδρομητών και το Vevo της Rihanna, που ήταν μέχρι πρότινος πρώτη στην κατάταξη των γυναικών με 25,88 εκατομμύρια εγγεγραμμένων χρηστών.

Το video clip της Taylor Swift για το «…Ready For It?»

είναι μία κινηματογραφική υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας

Ο τραγουδιστής που κατέχει την κορυφή της λίστας δεν είναι άλλος από τον Justin Bieber, με το κανάλι του στο Vevo να απαριθμεί 32,22 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η Taylor Swift έκανε δικό της το ορόσημο να είναι η Νο1 ανάμεσα στις γυναίκες καλλιτέχνιδες, όμως ο Καναδός συνάδελφός της διατηρεί μία απόσταση ασφαλείας, περίπου 6,3 εκατομμυρίων χρηστών, που θα του εξασφαλίσει την πρωτιά για το επόμενο διάστημα.

Βέβαια, όσο η αστέρας της pop εξακολουθεί να κυκλοφορεί νέα μουσική, σε αντίθεση με τον Bieber, τόσο αυξάνεται η συγκομιδή.

Τα δημοφιλέστερα video της Taylor Swift είναι το «Shake It Off» (2,42 δισ. προβολές), το «Blank Space» (2,2 δισ.), το βραβευμένο με Grammy «Bad Blood» (1,14 δισ.), το «You Belong With Me» (775,3 εκ.) και πέμπτο είναι -προς το παρόν- το «Look What You Made Me Do» (663,6 εκ.) που συνεχίζει τη φρενήρη πορεία.