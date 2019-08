Η Taylor Swift άνοιξε τη βραδιά των MTV Video Music Awards με μία εκρηκτική εμφάνιση που έκανε όλο το γήπεδο να παραληρεί.

Η αστέρας της pop ήταν μία από τους μεγάλες πρωταγωνίστριες στην τελετή απονομής που έλαβε το βράδυ της Δευτέρας 26 Αυγούστου στο «Prudential Center» του Νιού Τζέρσεϊ.

Η δυναμική παρουσία της έγινε αισθητή από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων της φετινής διοργάνωσης, όταν προτάθηκε για 12 βραβεία συνολικά (όσα και η Ariana Grande), τα περισσότερα από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες.

Η Taylor Swift επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και επικράτησε σε τρεις κατηγορίες, για να αναδειχθεί μαζί με την Ariana Grande και την Billie Eilish σε μία από τις τρεις μεγάλες νικήτριες των MTV Video Music Awards 2019.

