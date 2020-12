Taylor Swift: Ντεμπούτο για το «Willow» στην κορυφή του Hot 100

Η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που κάνει δύο φορές ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και του Hot 100 την ίδια εβδομάδα.

Λίγες ώρες μετά το ντεμπούτο του νέου άλμπουμ της «Evermore» στην κορυφή του Billboard 200, η Taylor Swift κάνει είσοδο στο No. 1 του Billboard Hot 100 με το single «Willow».

Το «Willow» είναι το έβδομο τραγούδι της pop star που κατακτά την πρώτη θέση του Hot 100 και το δεύτερο τραγούδι της που ανεβαίνει στην κορυφή του chart το 2020.

Η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στα χρονικά που έχει καταφέρει δύο φορές να κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και του Hot 100 την ίδια εβδομάδα. Στις αρχές Αυγούστου το άλμπουμ «Folklore» και το single «Cardigan» έκαναν είσοδο κατευθείαν στην πρώτη θέση των δύο συγκεκριμένων charts.

Σύμφωνα με τις Nielsen Music / MRC Data, το «Willow» βρέθηκε στην κορυφή έχοντας καταγράψει 30 εκατομμύρια streams και 59.000 downloads στην Αμερική την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, ενώ το άκουσαν 12,3 εκατομμύρια ακροατές στα αμερικανικά ραδιόφωνα.

Εκτός από την πρωτότυπη εκδοχή του, το «Willow» κυκλοφορεί επίσης σε τρία διαφορετικά remixes με τους τίτλους «dancing witch (Elvira remix)», «lonely witch» και «moonlight witch»,

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Willow» εκθρόνισε από το No. 1 του Hot 100 τη διαχρονική χριστουγεννιάτικη επιτυχία «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey.

Η Taylor Swift ευχαρίστησε με ένα μήνυμά της στο Twitter τους θαυμαστές της για τη στήριξή τους. «Παιδιά. Σοβαρά. Σας ευχαριστώ που το κάνατε αυτό», έγραψε.

Guys.

Seriously.

Thank you for doing this. https://t.co/CnqmuxXyuh — Taylor Swift (@taylorswift13) December 21, 2020

Αναλυτικά τα επτά τραγούδια της Taylor Swift που έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 του Hot 100 είναι τα:

• «We Are Never Ever Getting Back Together» (3 εβδομάδες στο No. 1, Σεπτέμβριος 2012)

• «Shake It Off» (4 εβδομάδες, Σεπτέμβριος 2014)

• «Blank Space» (7 εβδομάδες, Νοέμβριος 2014)

• «Bad Blood» feat. Kendrick Lamar (1 εβδομάδα, Ιούνιος 2015)

• «Look What You Made Me Do» (3 εβδομάδες, Σεπτέμβριος 2017)

• «Cardigan» (1 εβδομάδα, Αύγουστος 2020)

• «Willow» (Δεκέμβριος 2020)