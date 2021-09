Η Taylor Swift κυκλοφορεί το «Wildest Dreams (Taylor’s Version)»

Η Taylor Swift εξέπληξε ευχάριστα τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο με την απροειδοποίητη κυκλοφορία της νέας ηχογράφησης του τραγουδιού «Wildest Dreams» από το εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ «1989» του 2014.

Η αστέρας της pop ανέφερε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ότι αφορμή για την κυκλοφορία του «Wildest Dreams (Taylor’s Version)» αποτέλεσε η ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας του πρωτότυπου τραγουδιού στο TikTok, όπου χρησιμοποιείται έντονα σε πολλές δημιουργίες των χρηστών.

Το «Wildest Dreams» έχει κάνει θραύση στο TikTok τον τελευταίο καιρό, επειδή οι θαυμαστές της Taylor Swift το χρησιμοποιούν για να επενδύσουν μουσικά τα βίντεο που έχουν δημιουργήσει χρησιμοποιώντας το νέο φίλτρο «slow zoom» της πλατφόρμας.

«Είδατε ότι έχετε κάνει το «Wildest Dreams» τάση στο TikTok, οπότε σκέφτηκα ότι πρέπει να έχετε την εκδοχή μου», έγραψε η 31χρονη τραγουδίστρια στο Twitter, ενώ στο TikTok σημείωσε: Κάποιος είπε ότι το αργό ζουμ σε κάνει να μοιάζεις με τον πρωταγωνιστή ταινίας. Εγώ είπα ας κάνω το «Taylor’s Version»».

Το ονειρικό synth-pop τραγούδι με το ρομαντικό του συναίσθημα είναι όντως δημιουργημένο από την Taylor για ένα δραματικοποιημένο αποτέλεσμα που μοιάζει με κινηματογραφική στιγμή. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι το music video του «Wildest Dreams» διαδραματίζεται στα γυρίσματα μίας κινηματογραφικής ταινίας.

Hi! Saw you guys got Wildest Dreams trending on tiktok, thought you should have my version 😘😘😘😘https://t.co/dZSBbSCcxV pic.twitter.com/MecFvUPNJb

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 17, 2021