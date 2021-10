Η Taylor Swift βραβεύτηκε από τη Simone Biles στα Gracie Awards

Η Simone Biles έπλεξε το εγκώμιο της Taylor Swift.

Η Taylor Swift βραβεύτηκε στα 46α ετήσια Gracie Awards, τα οποία αναγνωρίζουν τα εξαιρετικά τηλεοπτικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες, για γυναίκες και ασχολούνται με τις γυναίκες, για τη συναυλιακή ταινία της «Folklore: The Long Pond Studio Sessions» που προβλήθηκε στο Disney+.

Τη βράβευση της 31χρονης τραγουδίστριας προλόγισε κατά τη διάρκεια της εικονικής τελετής η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης Simone Biles.

Η διάσημη γυμνάστρια έπλεξε το εγκώμιο της pop star και αποκάλυψε πως όταν υπέφερε με την ψυχική υγεία της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, παίρνοντας να αποσυρθεί από τον τελικό της ομαδικής ενόργανης γυμναστικής, η Taylor Swift φρόντισε να της προσφέρει στήριξη.

«Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2021 άπλωσε το χέρι της και μου αφιέρωσε επίσης κάτι τόσο ξεχωριστό, που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είναι πάντα τόσο ανεπιτήδευτη, ανοιχτή και ειλικρινής και αυτό είναι ένα από τα πολλά πράγματα που αγαπώ στην Taylor», σημείωσε.

Η Taylor Swift απάντησε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της: «Ήθελα να πω, πρώτα απ’ όλα, ένα ευχαριστώ στη Simone Biles που μου παρέδωσε αυτό το βραβείο. Σε λατρεύω πραγματικά και έκανες στα αλήθεια την καρδιά μου να αναπηδήσει».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναπόλησε τα γυρίσματα της ταινίας «Folklore: The Long Pond Studio Sessions», στην οποία ερμηνεύει ζωντανά τα τραγούδια του άλμπουμ της «Folklore» σε μια απομονωμένη καλύβα στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

«Το γύρισμα αυτής της ταινίας ήταν πραγματικά μια νέα εμπειρία για μένα από πολλές απόψεις. Ήταν στη μέση της πανδημίας. Ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που δουλέψαμε σε αυτήν την ταινία φύγαμε από τα σπίτια μας», ανέφερε.

Η Taylor Swift, η οποία κέρδισε το βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Folklore», ευχαρίστησε τους συνεργάτες της που της έδωσαν τη δυνατότητα να γυρίσει με ασφάλεια το «The Long Pond Studio Sessions» στο αποκορύφωμα της υγειονομικής κρίσης.

Η αστέρας της pop ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Aaron Dessner και τον Jack Antonoff, με τους οποίους συνεργάστηκε τόσο στο «Folklore» όσο και στο «Everemore», καθώς και τους ηχολήπτες John Low και Laura Sisk.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εμπειρία που ζήσαμε μαζί και η κινηματογράφηση των “The Long Pond Studio Sessions” ήταν ένας τρόπος για να τη θυμόμαστε», σχολίασε.

«Θα είμαι πάντα τόσο ευγνώμων. Αλλά κυρίως στους θαυμαστές. Σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για όλα αυτά, σας ευχαριστώ που ήσασταν ο λόγος για τον οποίο μπορέσαμε να συναντηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς κάνατε αυτό το άλμπουμ αυτό που είναι και συνεχίζετε να με εκπλήσσετε συνέχεια», πρόσθεσε.

Τα Gracie Awards, τα οποία απονέμονται από το ίδρυμα «The Alliance for Women in Media Foundation» (Συμμαχία για τις Γυναίκες στα ΜΜΕ), ήταν και η Hillary Clinton, η οποία έλαβε το βραβείο της Καλύτερης Οικοδέσποινας Ψυχαγωγικού Podcast για την εκπομπή της «You And Me Both with Hillary Clinton».

Η Ιρλανδή ηθοποιός Caitriona Balfe κέρδισε επίσης το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο (Δράμα) για τη συμμετοχή της στη σειρά «Outlander».