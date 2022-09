Η Taylor Swift βραβεύθηκε ως Τραγουδοποιός – Καλλιτέχνης της Δεκαετίας

«Δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο ωραία αισθάνομαι», είπε η Taylor Swift στην ομιλία της.

Δύο δεκαετίες αφότου έγραψε το πρώτο της τραγούδι και σχεδόν 16 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της, η Taylor Swift παρέλαβε το βραβείο του Τραγουδοποιού – Καλλιτέχνη της Δεκαετίας το βράδυ της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου στο Ryman Auditorium του Νάσβιλ, κατά τη διάρκεια των ετήσιων Nashville Songwriter Awards.

Η Taylor Swift βραβεύθηκε για τις επιτυχίες της από το 2010 έως το 2019, μία χρονική περίοδος κατά την οποία μεταπήδησε πλήρως από την country στην pop, κυκλοφορώντας τραγούδια όπως τα pop-country crossovers «Fearless», «Mine» και «We Are Never Ever Getting Back Together», τα ηλεκτρισμένα pop των «Shake It Off», «Style» και «Blank Space» και πιο ζεστά κομμάτια όπως τα «Lover» και «New Year’s Day».

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Τραγουδοποιών του Νάσβιλ, Bart Herbison, προλόγισε την εμφάνιση της Taylor Swift στην τελετή, υπενθυμίζοντας στο κοινό τις επτά νίκες της στην κατηγορία Τραγουδοποιός – Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα Nashville Songwriter Awards, που αποτελούν ρεκόρ.

Το βραβείο του Τραγουδοποιού-Καλλιτέχνη της Δεκαετίας έχουν κερδίσει στο παρελθόν ο Toby Keith (2000-09) και ο Vince Gill (1990-99).

Όταν η Taylor Swift ανέβηκε στη σκηνή υπό τις ένθερμες επευφημίες του κοινού, ερμήνευσε μία ακουστική εκδοχή του αγαπημένου «All Too Well (10-Minute Version)».

Στην ομιλία της είπε: «Για εμένα, η αποψινή βραδιά ξεχειλίζει από μία γνήσια συντροφικότητα μεταξύ μίας ομάδας ανθρώπων που απλά αγαπούν να φτιάχνουν πράγματα. Που αγαπούν την τέχνη. Που ζουν για εκείνη τη σπάνια, αγνή στιγμή που ένα μαγικό σύννεφο πέφτει ακριβώς μπροστά σου με τη μορφή μίας ιδέας για ένα τραγούδι, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το αρπάξεις. Και μετά να την πλάσεις σαν πηλό. Να την κλαδέψεις σαν κήπο».

«Και μετά να ευχηθείς σε κάθε τυχερό αστέρι ή να προσευχηθείς σε όποια δύναμη πιστεύεις ότι μπορεί να βρει το δρόμο της προς τον κόσμο και να κάνει κάποιον να νιώσει ότι τον βλέπουν, ότι τον καταλαβαίνουν, ότι τον ενώνεται με άλλους στη θλίψη του ή στην ερωτική του απογοήτευση ή στη χαρά του για μία στιγμή μόνο», συνέχισε.

Η Taylor Swift σχολίασε επίσης την πίεση που ασκεί η μουσική βιομηχανία στους καλλιτέχνες να «εφεύρουν έναν νέο εαυτό» σε κάθε δισκογραφική δουλειά τους.

«Έχω μάθει, όντας στη βιομηχανία του θεάματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι αυτή η επιχείρηση λειτουργεί με μια νοοτροπία για το νέο, νέο, νέο, νέο, το επόμενο, επόμενο, επόμενο, επόμενο. Για κάθε καλλιτέχνη ή τραγουδοποιό, όλοι μας ελπίζουμε να έχουμε μία σπουδαία χρονιά. Ένα σπουδαίο άλμπουμ. Μία σπουδαία πορεία στα ραδιόφωνα. Και στις ημέρες μας, ένα τραγούδι που θα γίνει viral στο TikTok. Μία ένδοξη στιγμή στον ήλιο», ανέφερε.

«Γιατί στο επόμενο πρότζεκτ σου θα πρέπει πιθανότατα να εφεύρεις έναν νέο εαυτό. Σκέψου όλα τα νέα πράγματα που μπορείς να πεις και νέους τρόπους για να τα πεις. Θα πρέπει να διασκεδάσεις τους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι αυτό που μας διασκεδάζει είναι είτε να βλέπουμε νέους καλλιτέχνες να εμφανίζονται είτε καταξιωμένους καλλιτέχνες να μας δείχνουν μία νέα πλευρά του εαυτού τους», πρόσθεσε.

«Αν είμαστε πολύ, πολύ τυχεροί, η ζωή θα μας πει “το τραγούδι σου είναι υπέροχο”. Το επόμενο πράγμα που θα μας πει η ζωή είναι “Τι άλλο μπορείς να κάνεις;”», είπε.

Η Taylor Swift μοιράστηκε ακόμα περισσότερες σκέψεις της για το βραβείο του Τραγουδοποιού – Καλλιτέχνη της Δεκαετίας.

«Τα λέω όλα αυτά επειδή είμαι εδώ πάνω και παραλαμβάνω αυτό το όμορφο βραβείο για μία δεκαετία δουλειάς και δεν μπορώ να εξηγήσω πόσο ωραία αισθάνομαι», σημείωσε.

«Γιατί όπως το βλέπω εγώ, αυτό είναι ένα βραβείο που γιορτάζει την αποκορύφωση στιγμών. Προκλήσεις. Γάντια που έχουν πεταχτεί. Άλμπουμ για τα οποία είμαι υπερήφανη. Θρίαμβοι. Τυχερά ή ατυχή γεγονότα. Ηχηρά, ντροπιαστικά λάθη και η επακόλουθη ανάκαμψη από αυτά τα λάθη, καθώς και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από όλα αυτά», εξήγησε.

«Αυτό το βραβείο τιμά την οικογένειά μου, τους συνδημιουργούς μου και την ομάδα μου. Τους φίλους μου και τους πιο ένθερμους θαυμαστές μου και τους πιο σκληρούς επικριτές μου και όλους όσοι μπήκαν στη ζωή μου ή έφυγαν από αυτήν», πρόσθεσε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Taylor Swift έλαβε τιμητικό διδακτορικό Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

Η Taylor Swift γύρισε επίσης τον χρόνο στην εποχή που έγραψε το πρώτο τραγούδι της και θυμήθηκε την επιθυμία που είχε από νωρίς να μπορεί να περιπλανιέται σε διαφορετικά μουσικά είδη, πριν επισημάνει τη σημασία των στίχων σε ένα τραγούδι.

«Πριν από είκοσι χρόνια, έγραψα το πρώτο μου τραγούδι. Συνήθιζα να ονειρεύομαι ότι μία ημέρα θα μπορούσα να περιπλανηθώ στους διαφορετικούς μουσικούς κόσμους των διαφόρων ηχητικών επιρροών μου και να αλλάξω την παραγωγή των άλμπουμ μου», είπε

«Ήλπιζα ότι μία ημέρα, η ανάμειξη των μουσικών ειδών δεν θα ήταν τόσο μεγάλη υπόθεση. Υπάρχει τόση πολλή συζήτηση για το είδος και συνήθως πάντα οδηγεί πίσω σε μια συζήτηση για τη μελωδία και την παραγωγή. Αλλά αυτό αφήνει έξω ίσως το αγαπημένο μου κομμάτι της τραγουδοποιίας: τον στίχο», τόνισε.

«Αλλά ένα τραγούδι μπορεί να αψηφά τη λογική ή το χρόνο. Ένα καλό τραγούδι σε μεταφέρει στα πιο αληθινά σου συναισθήματα και μεταφράζει αυτά τα συναισθήματα για λογαριασμό σου. Ένα καλό τραγούδι μένει μαζί σου ακόμα και όταν οι άνθρωποι ή τα συναισθήματα δεν το κάνουν», ανέφερε.

«Η δημιουργία τραγουδιών είναι ένα κάλεσμα και το γεγονός ότι μπορείς να την αποκαλείς καριέρα σου σε κάνει πολύ τυχερό. Πρέπει να είσαι ευγνώμων κάθε μέρα γι’ αυτό και για όλους τους ανθρώπους που σκέφτηκαν ότι τα λόγια σου μπορεί να αξίζουν να τα ακούσεις. Αυτή η πόλη (το Νάσβιλ) είναι το σχολείο που μου το έμαθε αυτό», συνέχισε.

«Το γεγονός ότι με τιμάτε σημαίνει περισσότερα από όσα θα μπορούσαν ποτέ να πουν οποιοιδήποτε στίχοι μου», είπε η Taylor Swift.