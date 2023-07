Taylor Swift: Βρετανική electronica από λάθος στα βινύλια του «Speak Now (Taylor’s Version)»

Η Universal Music διαβεβαίωσε ότι από το λάθος επηρεάστηκε μόνο ένας «εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός» βινυλίων της Taylor Swift.

Ένας μικρός αριθμός θαυμαστών της Taylor Swift βρέθηκε προ μεγάλης εκπλήξεως όταν παρέλαβε τις εκδόσεις βινυλίου του «Speak Now (Taylor’s Version)» και οι δίσκοι δεν περιείχαν καθόλου τη μουσική της αγαπημένης τους τραγουδίστριας.

Αντιθέτως, τα βινύλια περιείχαν βρετανική electronica μουσική από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το λάθος που έγινε στην τύπωση των βινυλίων ήρθε στην επιφάνεια μέσω ενός viral βίντεο που ανέβασε στο TikTok η χρήστης @myschief_marauder.

«Μήπως το βινύλιο του «Speak Now» κανενός άλλου δεν έχει πάνω του Taylor Swift;», αναρωτιέται στο βίντεο.

Στη συνέχεια, η θαυμάστρια παίζει την πλευρά Α’ του αντιτύπου του «Speak Now (Taylor’s Version)» που έχει στα χέρια της και αντί για το «Mine (Taylor’s Version)» ακούγεται το «Soul Vine (70 Billion People)» των Cabaret Voltaire.

«Γνωρίζουμε ότι κυκλοφορεί ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός λανθασμένα τυπωμένων αντιτύπων βινυλίου και έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Universal Music Group, μητρική εταιρεία της δισκογραφικής εταιρείας Republic Records στην οποία ανήκει η Taylor Swift.

«Εάν έχετε αγοράσει ένα από τα εν λόγω προϊόντα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του αντίστοιχου καταστήματος λιανικής πώλησης για αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων», πρόσθεσε.

Στα βινύλια του «Speak Now (Taylor’s Version)» φαίνεται να έχει τυπωθεί η συλλογή βρετανικής electronica μουσικής «Happy Land (A Compendium of Music from the British Isles 1992-1996)» που κυκλοφόρησε αρχικά από τη δισκογραφική εταιρεία και εταιρεία διανομής Above Board και περιέχει επίσης μουσική από τους Black Dog, Ultramarine, Thunderhead, Aphex Twin (με το ψευδώνυμο Strider B.) και πολλούς άλλους.

Η Above Board σχολίασε επίσης στο πρόβλημα με τα βινύλια, αναδημοσιεύοντας στο Instagram το αρχικό βίντεο της @myschief_marauder με μία λεζάντα γεμάτη λογοπαίγνια με τραγούδι της Taylor Swift.

«Λόγω μίας ευαίσθητης αστοχίας στην κοπή, ορισμένοι θαυμαστές της Taylor Swift έλαβαν ένα λάθος τυπωμένο αντίτυπο του “Speak Now (Taylor’s Version)”, το οποίο, όπως μάθαμε, περιέχει μουσική από τη συλλογή μας “Happy Land (A Compendium of Music from the British Isles 1992-1996)”», έγραψε η εταιρεία.

«Ποτέ στα πιο τρελά μας όνειρα δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε αυτή την κατάσταση. Αν και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό το λάθος ήταν πέρα από τον έλεγχό μας, ελπίζουμε ειλικρινά ότι όποιος έλαβε αυτή την έκδοση του βινυλίου που δεν είναι Taylor’s Version να μαγευτεί από τη μακάρια electronica», συνέχισε.

«Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για αυτή την ειδική έκδοση, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ένα κλασσικό κομμάτι σπάνιων τυπώσεων στο Discogs για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.

Το «Speak Now (Taylor’s Version)» της Taylor Swift κυκλοφόρησε στις 7 Ιουλίου και τις πρώτες τέσσερις ημέρες κυκλοφορίας του πραγματοποίησε στις ΗΠΑ πωλήσεις ισοδύναμες των 575.000 άλμπουμ, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα του 2023.

Στο ίδιο διάστημα, το «Speak Now (Taylor’s Version)» σημείωσε πάνω από 225.000 πωλήσεις σε βινύλιο, αριθμός που συνιστά τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ βινυλίου από το 1991 μέχρι σήμερα.