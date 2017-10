Στο Λονδίνο παίρνει σάρκα και οστά το επόμενο video clip της Taylor Swift από το «reputation». Θα είναι η συνέχεια του «Look What You Made Me Do»;

Η Taylor Swift γύρισε ένα νέο μουσικό βίντεο στο Λονδίνο το σαββατοκύριακο και το «Us Weekly» μοιράζεται τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού, η τραγουδίστρια εντοπίστηκε να μαγνητοσκοπεί αρκετές διαφορετικές σκηνές στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης μίας που διαδραματίστηκε σε ένα κόκκινο διώροφο λεωφορείο, μαζί με άλλες γυναίκες.

Η 27χρονης Αμερικανίδα φορούσε ένα ανοιχτό καρό πουκάμισο με μία ριγέ μπλούζα με κουμπιά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σκηνής, ενώ αργότερα φωτογραφήθηκε μέσα σε ένα αμάξι.

Η Taylor Swift προσπαθεί να κρατήσει μυστικό το σενάριο του νέου video clip

Παρόλο που η Taylor Swift «συνελήφθη» από τους παπαράτσι εν μέσω της παραγωγής του μουσικού βίντεο, μία πηγή ανέφερε στο περιοδικό «Us Weekly» ότι προσπαθεί να κρατήσει μυστική την ιστορία του.

Στην πραγματικότητα, επέλεξε να γυρίσει το video clip σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε μία προσπάθεια να αφήσει το κοινό να μαντέψει την υπόθεση.

Taylor on set of a music video shoot last night in London! A post shared by Taylor Swift Updates (@taylorswift.updates) on Oct 15, 2017 at 3:30pm PDT

Η Taylor Swift επισκεπτόταν συχνά το Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες

Σύμφωνα με το ίδιο περιοδικό, η Taylor Swift και το επιτελείο των εξήντα ατόμων δεν παρέμεναν πολύ στους δρόμους του Λονδίνου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, προκειμένου να αποφύγουν τα αδιάκριτα βλέμματα του κοινού.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα βρέθηκαν στους λονδρέζικους δρόμους περισσότερο από όσο αντιλήφθηκε ο κόσμος. Μέχρι και ένα κατάστημα… κεμπάπ επιστρατεύτηκε για το μυστηριώδες σενάριο.

Σε μία άλλη σκηνή, η Taylor Swift εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι σε μαύρο και χρυσό χρώμα με σκούρο σορτς και μαύρα πάνινα παπούτσια, ενδυμασία με την οποία είχε εντοπιστεί πριν μερικά χρόνια.

Taylor shooting a music video last night in London A post shared by Taylor Swift Updates (@taylorswift.updates) on Oct 15, 2017 at 6:00pm PDT

Θα συνεχιστεί το σενάριο με τις «παλιές Taylor» που είδαμε στο video clip του «Look What You Made Me Do»; Ο σκηνοθέτης είναι ο ίδιος, ο Joseph Kahn που ανέλαβε επίσης το «Bad Blood» και το «Style».

Τέλος, δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για το video clip του «…Ready For It?» ή για κάποιο άλλο ακυκλοφόρητο τραγούδι.