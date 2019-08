Υπάρχει ένα τραγούδι του «Lover» για το οποίο η Taylor Swift αμφιβάλλει αν θα το τραγουδήσει ποτέ ζωντανά.

Η Taylor Swift τραγούδησε σε ένα μυστικό acoustic session του Town Hall Radio της πλατφόρμας SiriusXM, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Lover», την Παρασκευή 23 Αυγούστου.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε την εκδήλωση με το «The Archer» και στη συνέχεια πήρε την κιθάρα της για να τραγουδήσει το «You Need To Calm Down», πριν καταλήξει στο πιάνο προκειμένου να παρουσιάσει πρώτη φορά μπροστά σε κοινό το «Daylight», το τραγούδι με το οποίο κλείνει το «Lover».

Η Taylor Swift συνομίλησε επίσης με τους τυχερούς θαυμαστές της που είχαν βρεθεί στα στούντιο του SiriusXM στη Νέα Υόρκη και απάντησε στις ερωτήσεις τους.

Η αστέρας της pop αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα τραγούδι του «Lover» που της προκαλεί μεγάλη συγκίνηση και για το συγκεκριμένο λόγο αμφιβάλλει αν θα το τραγουδήσει ποτέ ζωντανά.

Πρόκειται για τη συνεργασία της με τις Dixie Chicks στο «Soon You’ll Get Better».

«Είναι ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν θα το παίξω ποτέ ζωντανά», είπε. «Είναι πραγματικά δύσκολο για εμένα. Ήταν δύσκολο να το γράψω. Είναι δύσκολο να το τραγουδήσω. Είναι δύσκολο να το ακούσω. Όμως έτσι είναι η μουσική μερικές φορές. Μερικές φορές δεν ασχολείται μόνο με όσα είναι ευχάριστα», συνέχισε.

Το «Soon You’ll Get Better» αναφέρεται στην περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία της η μητέρα της Taylor Swift, η Andrea, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο το 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η άγνωστη μάχη των γονιών της Taylor Swift με τον καρκίνο

Η Taylor Swift αναφέρθηκε στο ευαίσθητο ζήτημα στο κείμενο που έγραψε για τη φωτογράφησή της στο «ELLE», τον προηγούμενο Μάρτιο.

«Ο καρκίνος της μητέρας μου, μου δίδαξε ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα. Ο καρκίνος της μητέρας μου είναι πραγματικό πρόβλημα. Συνήθιζα να αγχώνομαι πολύ για τα καθημερινά θέματα. Τώρα αφιερώνω όλη την ανησυχία, το άγχος και τις προσευχές μου στα πραγματικά προβλήματα», σημείωσε.

«Αποφασίστηκε οικογενειακά αν θα το έβαζα στο άλμπουμ», δήλωσε η Taylor Swift για το «Soon You’ll Get Better» κατά τη διάρκεια του «Lover’s Lounge», μία ζωντανή εκδήλωση που διοργάνωσε σε συνεργασία με το YouTube το προηγούμενο βράδυ πριν την κυκλοφορία του «Lover».

«Νομίζω ότι τραγούδια σαν αυτό που είναι δύσκολο συναισθηματικά να τα γράψεις, είναι δύσκολο και να τα τραγουδήσεις επειδή είναι αληθινά», τόνισε.