Taylor Swift: Με την ταινία μικρού μήκους του «All Too Well» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

Η ταινία μικρού μήκους θα προβληθεί για πρώτη φορά στην αρχική μορφή της σε φιλμ 35 χιλιοστών.

Η Taylor Swift θα εμφανιστεί ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) και θα μιλήσει για την ταινία μικρού μήκους για τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well» με πρωταγωνιστές τους Sadie Sink και Dylan O’Brien.

Παράλληλα, η ταινία θα προβληθεί, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του φεστιβάλ, για πρώτη φορά στην αρχική μορφή της σε φιλμ 35 χιλιοστών.

Η εκδήλωση με τίτλο «Σε συζήτηση με… την Taylor Swift» (In Conversation With… Taylor Swift), θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να έχει διάρκεια 1 ώρας και 15 λεπτών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του TIFF.

«Εκτός από τη μουσική, η Swift είναι εδώ και καιρό αφηγήτρια οπτικών ιστοριών», αναφέρει το φεστιβάλ.

«Από την επιρροή της στο μοντάζ των μουσικών βίντεό της, μέχρι τη δημιουργία των σεναρίων από την ίδια και στη συνέχεια το άλμα στη σκηνοθεσία, έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό στυλ που εκτείνεται πέρα από τη δημιουργία τραγουδιών», προσθέτει.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, Cameron Bailey, ο οποίος θα συζητήσει με την Taylor Swift για τη δημιουργία ταινιών και τις οπτικές πτυχές της μουσικής της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα ακούσουμε την εκδοχή της Taylor για τον τρόπο με τον οποίο η αφομοίωση επιρροών από τον κινηματογράφο την οδήγησε στη δημιουργία του All Too Well: The Short Film», είπε ο Cameron Bailey σε δήλωσή του.

Το «All Too Well: The Short Film» είναι μία διασταύρωση μουσικού βίντεο και ταινίας μικρού μήκους για τη δεκάλεπτη εκδοχή του τραγουδιού «All Too Well» της Swift, που γράφτηκε αρχικά το 2012, αλλά κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)» το 2021.

Η ταινία γυρίστηκε από την κινηματογραφίστρια Rina Yang σε φιλμ 35 χιλιοστών υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της ίδιας της Taylor Swift.

Η αστέρας της pop οποία μίλησε για την ταινία μικρού μήκους του «All Too Wel» και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca στη Νέα Υόρκη, τον προηγούμενο Ιούνιο.

Αυτήν την εβδομάδα, η Taylor Swift θριάμβευσε με το «All Too Well: The Short Film» στα MTV Video Music Awards 2022, κερδίζοντας τρία βραβεία: για τον Καλύτερου Βίντεο Μεγάλου Μήκους και την Καλύτερη Σκηνοθεσία και το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς για το Βίντεο της Χρονιάς.

Τόσο η Rina Yang όσο και ο Dylan O’Brien ήταν στο πλευρό της Taylor Swift στην τελετή απονομής των MTV VMA 2022, όπου η pop star ανακοίνωσε επίσης την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Midnights».

Δείτε την ταινία μικρού μήκους για τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Wel» εδώ.