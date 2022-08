Η Taylor Swift τίμησε την Carole King στην τελετή του Rock & Roll Hall of Fame

Η Taylor Swift τίμησε την Carole King στη δεύτερη είσοδό της στο Rock & Roll Hall of Fame.

Η Taylor Swift άνοιξε την τελετή απονομής του Rock & Roll Hall of Fame για το 2021 ερμηνεύοντας μια κομψή synth-pop εκδοχή του «Will You Love Me Tomorrow», ένα τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε πρώτη η Carole King, η οποία έγινε φέτος μέλος του Hall of Fame.

Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι ακουγόταν σαν να προερχόταν κατευθείαν από το άλμπουμ «1989» της Swift, η οποία περπατούσε πάνω στη σκηνή με αργά βήματα, αφήνοντας τη μουσική και τους στίχους να την κατακλύσουν. Η ερμηνεία της ήταν μελιστάλαχτη και γεμάτη θαυμασμό και έδειχνε ξεκάθαρα ότι μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική της Carole King.

Συμβαδίζοντας με τον επίσημο τόνο της βραδιάς, η Taylor Swift φορούσε ένα μαύρο, δαντελωτό κορμάκι με αραιές glitter πινελιές και την ανάλογη λαμπερή σκιά ματιών.

Η Taylor Swift έδειχνε ενθουσιασμένη καθώς τραγουδούσε το τραγούδι και χαμογελούσε πλατιά μετά το πρώτο ρεφρέν, ενώ το κοινό ζητωκραύγαζε.

Η Carole King δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Η κάμερα την εντόπισε να σκουπίζει τα δάκρυά της καθώς το τραγούδι πλησίαζε προς το τέλος του.

Παρόλο που η Taylor Swift δεν έχει διασκευάσει ποτέ στο παρελθόν το τραγούδι, οι δύο καλλιτέχνες έχουν διασταυρώσει τους δρόμους τους στο παρελθόν. Στα American Music Awards του 2019, η King απένειμε στη Swift το βραβείο για τον Καλλιτέχνης της Δεκαετίας και εξήρε την ευελιξία της ως μουσικός.

Η Taylor Swift έδωσε επίσης μία μακροσκελή ομιλία για την ένταξη της Carole King στο Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2021, στο Κλίβελαντ του Οχάιο το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας το έργο της ως «πολύτιμο κειμήλιο».

«Τα τραγούδια της μιλούν για τα αληθινά και ειλικρινή συναισθήματα που ο καθένας έχει νιώσει, νιώθει σήμερα ή ελπίζει να νιώσει μια μέρα. Έτσι είναι σωστό να μεταβιβάζονται σαν πολύτιμα κειμήλια από τους γονείς στα παιδιά, από τα μεγαλύτερα αδέλφια στα μικρότερα και από τους εραστές μεταξύ τους. Αυτά τα τραγούδια έρχονται σε εσάς από κάπου αλλού, από ένα αγαπημένο πρόσωπο, έναν φίλο, το ραδιόφωνο. Και τότε, ξαφνικά, είναι εν μέρει δικά σας», είπε, μεταξύ άλλων η αστέρας της pop.

«Η Carole δίδαξε σε καλλιτέχνες όπως εγώ ότι αξίζει τη δουλειά και τον αγώνα που χρειάζεται για να κερδίσεις την ευκαιρία να ακουστεί η ιστορία σου. Δημιούργησε τα πιο αγνά έργα αγάπης, δύναμης και κάθαρσης, ενώ περιηγήθηκε στην πολιτική μιας εποχής που δεν άφηνε χώρο στην ιδέα μιας γυναικείας ιδιοφυΐας. Αργά αλλά σταθερά, η Carole King δούλευε και δούλευε μέχρι να δημιουργήσει τον χώρο. Και θα είναι δικό της για πάντα», τόνισε.

Αφού ευχαρίστησε την Taylor Swift που συνεχίζει «να μεταφέρει τη δάδα» και την αποκάλεσε «την επαγγελματική της ου εγγονή», η Carole King απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα στιχουργό, συνεργάτης και πρώην σύζυγό της Gerry Goffin και σε άλλους συνεργάτες και υποστηρικτές της, όπως στον παραγωγό του άλμπουμ «Tapestry», Lou Adler και στον James Taylor, καθώς και στους μουσικούς της, τους μάνατζέρ της και άλλους.

«Το ακούω συνέχεια, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω κτήμα μου, ότι οι σημερινές τραγουδίστριες και τραγουδοποιοί στέκονται στον ώμο μου», δήλωσε η Carole King.

«Ας μην ξεχνάμε ότι στέκονται επίσης στους ώμους της πρώτης γυναίκας που εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame. Είθε να αναπαύεται στη δύναμη, η Aretha Franklin», πρόσθεσε, υπό το τεράστιο χειροκρότημα του κοινού της αρένας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Carole King εντάσσεται στο Rock & Roll Hall of Fame. Εισήχθη για πρώτη φορά το 1990 στην κατηγορία των μη – ερμηνευτών ερμηνεύτρια μαζί Gerry Goffin.

Είναι η τρίτη γυναίκα (μετά τις Stevie Nicks και Tina Turner) που έχει ενταχθεί δύο φορές στο Rock & Roll Hall of Fame και η πρώτη γυναίκα που έχει ενταχθεί στο πάνθεον τόσο ως ερμηνεύτρια όσο και ως δημιουργός.