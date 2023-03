Taylor Swift: Θριαμβευτική έναρξη για το «The Eras Tour» με 70.000 θεατές – Φωτογραφίες

Η Taylor Swift τραγούδησε 44 τραγούδια από όλη την καριέρα της στη φαντασμαγορική έναρξη της περιοδείας της «The Eras Tour».

Με μία θριαμβευτική βραδιά που παρακολούθησαν 70.000 θεατές ξεκίνησε η Taylor Swift το πολυαναμενόμενο «The Eras Tour», την πρώτη περιοδεία της μετά από πέντε χρόνια, στο Glendale της Αριζόνα.

Από το 2018, η Taylor Swift έχει κυκλοφορήσει τέσσερα νέα άλμπουμ στούντιο (τα τρία μέσα στην πανδημία), τις νέες ηχογραφήσεις δύο άλλων παλαιότερων άλμπουμ της, έχει γράψει και σκηνοθετήσει μία βραβευμένη με Grammy ταινία μικρού μήκους για το «All Too Well» και έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Cats» και «Άμστερνταμ».

Αλλά όπως έδειξε η Taylor Swift το βράδυ της Παρασκευής 17 Μαρτίου στην έναρξη της περιοδείας της «The Eras Tour» μπροστά σε 70.000 θαυμαστές της στο State Farm Stadium Glendale της Αριζόνα, το μοναδικό κίνητρό της φαίνεται να είναι να πιέζει διαρκώς τον εαυτό της δημιουργικά, ειδικά όσον αφορά προκλήσεις όπως η συνεκτική παρουσίαση ολόκληρης της καριέρας της στη διάρκεια μίας συναυλίας.

Σε μία κίνηση που επέτρεψε την πραγματική εμβάθυνση στον ολοένα και πιο ολοκληρωμένο μουσικό κόσμο που χτίζει, η Taylor Swift αφιέρωσε ξεχωριστές ενότητες σε καθένα από τα 10 άλμπουμ της στον συναυλιακό μαραθώνιο των 3 ωρών και 15 λεπτών – ερμηνεύοντας συνολικά 44 τραγούδια.

Συνολικά, η Taylor Swift ερμήνευσε 12 διαφορετικά τραγούδια για πρώτη φορά στην έναρξη του «The Eras Tour», αναπληρώνοντας το ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα που πέρασε εκτός συναυλιών από τότε που ολοκλήρωσε την περιοδεία του «Reputation» το φθινόπωρο του 2018.

«Θα ήταν πραγματικά λίγο να πούμε ότι έχουν συμβεί πολλά. Δεν μπορώ καν να αναφερθώ στο πόσο μου λείψατε, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το εκφράσω με λόγια», δήλωσε η Taylor Swift στο κοινό.

Λίγο περισσότερα από τα μισά τραγούδια του προγράμματος (24 τραγούδια) προέρχονταν από το άλμπουμ «Lover», «Folklore», «Evemore» και το «Midnights» και αυτό το υλικό έγινε δεκτό με εκκωφαντικές κραυγές επιδοκιμασίας από το φανατικό κοινό της Taylor Swift που τόσο πολύ λαχταρούσε τη ζωντανή αλληλεπίδραση με την αστέρα της pop σε πραγματικό χρόνο.

Η Taylor Swift τους έδωσε πολλά για να απολαύσουν, από τα πλούσια και λεπτομερή σκηνικά και την υπερσύγχρονη τεχνολογία προβολής εικόνων μέχρι τις τακτικές εναλλαγές ρούχων (χρυσά, ασημένια και μαύρα κορμάκια, και πολύχρωμα φορέματα με κρόσσια) και τις ευχάριστες παρακάμψεις σε άλλα μουσικά στυλ.

Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ήταν αδύνατο να μην αισθανθεί κανείς την ενέργεια που ακτινοβολούσε στο τεράστιο State Farm Stadium, καθώς οι θεατές κρατούσαν ψηλά τα τηλέφωνα με τους φακούς αναμμένους και τραγουδούσαν δυνατά, ενώ η Taylor Swift διέσχιζε μία γιγαντιαία πασαρέλα που είχε στηθεί μεταξύ της κύριας και της δεύτερης σκηνής.

Η συναυλία ξεκίνησε λίγο πριν τις 8 μ.μ. με έξι τραγούδια από το «Lover», το άλμπουμ του 2019 για το οποίο η Taylor Swift δεν έκανε ποτέ κανονική περιοδεία.

Μετά την έναρξη με το «Miss Americana & the Heartbreak Prince» και το «Cruel Summer», η Taylor Swift απόλαυσε την εικόνα που είχε μπροστά της και είπε: «Δεν ξέρω πώς να το επεξεργαστώ όλο αυτό και τον τρόπο που με κάνει να νιώθω αυτή τη στιγμή».

Η τραγουδίστρια και το κοινό παρέμειναν σχεδόν στο ίδιο τέμπο, ακόμη και όταν η Taylor Swift πέρασε σε τραγούδια που ήταν αρκετά downtempo.

Η ενότητα με επτά τραγούδια του «Folklore» στα μισά της συναυλίας ήταν ένα τέλειο παράδειγμα, όπου σχεδόν όλοι ήταν όρθιοι, ενώ η Taylor Swift ερμήνευε τρία ευαίσθητα τραγούδια στη σειρά («Illicit Affairs», «My Tears Ricochet», «Cardigan»).

Το σκηνικό σε αυτό το τμήμα ήταν μία έξυπνη διατομή μίας καλύβας σε ένα δάσος, με μία οροφή γεμάτη βρύα, στην οποία η Taylor Swift ανέβηκε για να τραγουδήσει το «Invisible String».

Και μετά η ατμόσφαιρα άλλαξε ξανά, όπως σίγουρα έγινε κατά τη διάρκεια πέντε επιτυχιών από το «1989»: «Style», «Blank Space», «Shake It Off», «Wildest Dreams» και «Bad Blood».

Σε ένα σημείο, οι χορευτές που συνόδευαν την τραγουδίστρια περνούσαν με λαμπερά ποδήλατα γύρω της στην πασαρέλα, και στη συνέχεια προσποιήθηκαν ότι έσπασαν ένα σπορ αυτοκίνητο με μπαστούνια του γκολφ, αναπαριστώντας μία από τις σκηνές του music video για το «Blank Space».

Η ενότητα του «Red» υπενθύμισε την αναμφισβήτητα απαράμιλλη ικανότητα της Taylor Swift να δημιουργεί καθαρή pop τέχνη, με τραγούδια όπως τα «22», «We Are Never Getting Back Together» και «Trouble» να ανεβάζουν κατακόρυφα τη διασκέδαση.

Η Taylor Swift θα ερμηνεύει επίσης ένα διαφορετικό τραγούδι ακουστικά κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Η επιλογή για τη βραδιά της έναρξης του «The Eras Tour» ήταν το «Mirrorball» από το «Folklore», το οποίο συνδυάστηκε όμορφα με μία σόλο εκτέλεση του «Tim McGraw» στο πιάνο.

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να παίξω το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησα», σχολίασε η Taylor Swift και στάθηκε επίσης στις «πολύ καταπληκτικές συγκεκριμένες οπτικές αναπαραστάσεις στίχων από περίεργα διαδικτυακά εσωτερικά αστεία που έχουμε», αναφερόμενη στις μεταμφιέσεις των θαυμαστών τους.

«Κάποιος ντύθηκε ένα ολόκληρο δέντρο ιτιάς και υπήρχε ένας ανησυχητικός αριθμός ενηλίκων ντυμένων ως σέξι μωρά», παρατήρησε.

Οι θαυμαστές της Taylor Swift χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτα επίπεδα συμπερίληψης, καθώς οικογένειες, ζευγάρια και φίλοι κάθε λογής διασκέδαζαν σε όλο το State Farm Statium του Glendale.

Καθώς η συναυλία είχε διάρκεια τριών ωρών, ήταν επόμενο η Taylor Swift να κρατήσει τα τραγούδια του «Midnights» για το τέλος, καθώς, άλλωστε, είναι οι πιο πρόσφατες προσθήκες στο ρεπερτόριό της.

Οι όποιες ανησυχίες για το πώς οι ποικιλόμορφοι αλλά έντονα χορευτικοί και ηλεκτρονικοί pop ήχοι του εν λόγω άλμπουμ θα μεταφέρονταν στη σκηνή εξαλείφθηκαν με το «Lavender Haze».

Η Taylor Swift φύλαξε την πιο αισθησιακή στιγμή της βραδιάς για το «Vigilante Shit», όπου η ίδια και οι χορευτές της περιφέρονταν γύρω από καρέκλες εν μέσω στίχων που μιλούσαν για το «ντύσιμο για εκδίκηση» και τα παιχνίδια του μυαλού.

Καθώς η Taylor Swift περπατούσε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα για μία τελευταία φορά υπό τους ρυθμούς του «Karma», κομφετί στα χρώματα του ουράνιου τόξου έπεφτε από τον ουρανό και χρωματιστά πυροτεχνήματα εκτοξεύονταν συντονισμένα, υποδηλώνοντας ότι η συναυλία είχε φτάσει στο τέλος της.

Οι καλλιτέχνες στο απόλυτο απόγειο της καριέρας τους σπάνια παρουσιάζουν τη δισκογραφία τους σε συναυλίες όπως κάνει η Taylor Swift στο «The Eras Tour» – μία μοναδική ρετροσπεκτίβα που σε πολλές περιπτώσεις βελτιώνει τις πρωτότυπες εκτελέσεις.

Το State Farm Stadium ήταν εξίσου φιλόξενο για την Taylor Swift όσο και για τα opening acts από τους Paramore και την GAYLE.

Η 18χρονη GAYLE, η οποία έγινε γνωστή με την επιτυχία «abcdefu», παραδέχτηκε ότι «με δυσκολία μπορούσε να κατανοήσει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή», καθώς κοιτούσε το πλήθος.

Η εμφάνιση διάρκειας 45 λεπτών των Paramore ήταν καυτή από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Hayley Williams, η οποία κυριαρχούσε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο μπουφάν από βινύλιο και φούστα με κόκκινες μπότες μέχρι τον αστράγαλο, απέδειξε γιατί είναι μία από τις πιο θαυμαστές φωνές στο rock – δυναμική, καθαρή και ακόμα περισσότερο από ικανή να πιάσει τις υψηλές νότες στο «Misery Business».

Εν μέσω εξαιρετικών νέων τραγουδιών, όπως το «This Is Why», η Hayley Williams μίλησε με θερμά λόγια για τη μακροχρόνια φιλία της με την Taylor Swift.

«Δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνετε πόσο απίστευτος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είστε εδώ μάρτυρες της ιστορίας. Είμαστε τόσο ευγνώμονες που είμαστε μέρος της», είπε για την Taylor Swift.

Οι 70.000 άνθρωποι που συνέρρευσαν ευτυχισμένοι μέσα στην κρύα νύχτα της Αριζόνα αναμφίβολα θα συμφωνούσαν.

Το setlist του «The Eras Tour»

Lover

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

Fearless

You Belong with Me

Love Story

Evermore

’Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

Reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Speak Now

Enchanted

Red

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10-Minute Version)

Folklore

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs

My Tears Ricochet

Cardigan

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Acoustic Song

Mirrorball

Taylor Swift

Tim Mc Graw (acoustic)

Midnights

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma