Ένα ατμοσφαιρικό και συναισθηματικό τραγούδι που αποκαλύπτει μία διαφορετική πλευρά του «Lover».

Η Taylor Swift παρουσιάζει το τραγούδι «The Archer» από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της «Lover» που θα κυκλοφορήσει στις 23 Αυγούστου από τη Republic Records / Universal Music.

Ο δίσκος θα περιέχει συνολικά 18 τραγούδια από τα οποία ήδη έχουμε γνωρίσει το «ME!» σε συνεργασία με τον Brendon Urie των Panic! At The Disco, ένας ύμνος στην ιδιότητα του ατόμου, και το «You Need To Calm Down» που ύψωσε τη «φωνή» του απέναντι στην ομοφοβία.

Το «The Archer» συνεχίζει τη μακρά παράδοση που έχει δημιουργήσει η Taylor Swift με τα τραγούδια που βρίσκονται στην 5η θέση κάθε άλμπουμ της.

Όπως ανέφερε η ίδια κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που πραγματοποίησε στο Instagram, στο διάλειμμα γυρισμάτων ενός νέου music video, επιλέγει για τη συγκεκριμένη θέση τραγούδια ευάλωτα, ειλικρινή, συναισθηματικά και προσωπικά.

Μετά το «Cold As You» στο δίσκο «Taylor Swift» (2006), το «White Horse» στο «Fearless» (2008), το «Dear John» στο «Speak Now» (2010), το αγαπημένο του κοινού «All To Well» στο «Red» (2012), το «All You Had To Do Was Stay» στο «1989» (2014) και το «Delicate» στο «reputation» (2017), το σκηνικό επαναλαμβάνεται στο «Lover» με το «The Archer».

Η Taylor Swift συνυπογράφει τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή του τραγουδιού με τον Jack Antonoff, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο μεγαλύτερο μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της.

Η αστέρας της pop επισήμανε ότι το «The Archer» δεν αποτελεί το επόμενο single του «Lover», αλλά το κυκλοφορεί επειδή θέλει να δείξει την «άλλη πλευρά» του νέου δίσκου της.

Τις προηγούμενες ημέρες, δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ από την κινηματογραφική μεταφορά του θρυλικού μιούζικαλ «Cats» στο οποίο πρωταγωνιστεί η Taylor Swift.

Η 29χρονη Αμερικανίδα συμμετέχει σε ένα καστ πρωτοκλασάτων ονομάτων που αποτελείται από τους Ian McKellen, Idris Elba, Judi Dench, James Corden, Jennifer Hudson, Jason Derulo και Rebel Wilson.

Πριν κυκλοφορήσει το «The Archer» έγινε γνωστό ότι η Taylor Swift απέσπασε 10 υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2019, τις περισσότερες (μαζί με την Ariana Grande) από κάθε άλλον καλλιτέχνη.