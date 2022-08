Η Taylor Swift θα βραβευθεί ως Τραγουδοποιός – Καλλιτέχνης της Δεκαετίας στο Νάσβιλ

Η Taylor Swift «συνεχώς ανακαλύπτει νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης» σχολιάζει ο Keith Urban.

Η Taylor Swift θα βραβευθεί ως Τραγουδοποιός – Καλλιτέχνης της Δεκαετίας στα φετινά Βραβεία Τραγουδοποιών του Νάσβιλ (Nashville Songwriter Awards).

Η αστέρας της pop – που ξεκίνησε την καριέρα της από την country – βραβεύεται για τη συνεχή επιτυχία των «τραγουδιών της που σχετίζονται με το Νάσβιλ» και τα οποία εμφανίστηκαν σε διάφορα charts του Billboard, συμπεριλαμβανομένων των Country Airplay και Pop Songs, από το 2010 έως το 2019.

Το βραβείο Τραγουδοποιού – Καλλιτέχνη της Δεκαετίας απονέμεται στους τραγουδοποιούς που είναι ταυτόχρονα και οι καλλιτέχνες που έχουν ηχογραφήσει τα τραγούδια τα οποία έχουν γράψει.

Ενώ η Taylor Swif δραστηριοποιείται στον χώρο της pop εδώ και χρόνια, κάποια από τα τραγούδια της εξακολουθούν να εμφανίζονται στα country charts, όπως τα «Betty», «All Too Well (Taylor’s Version)» και «I Bet You Think About Me».

Οι νέες ηχογραφήσεις των άλμπουμ της «Fearless» και «Red» κατέκτησαν επίσης πρόσφατα την κορυφή των charts των country albums.

Η Taylor Swift θα παραλάβει επίσημα το βραβείο της στο εμβληματικό Ryman Auditorium του Νάσβιλ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σε δήλωσή του, ο φίλος της Taylor Swift, Keith Urban, αναφέρει για τις ικανότητες της στη δημιουργία τραγουδιών: «Ένας σπουδαίος τραγουδοποιός μπορεί να σε κάνει να δεις τα λουλούδια σε ένα τραγούδι. Ένας σπουδαίος τραγουδοποιός μπορεί να σε κάνει να τα δεις και να τα νιώσεις. Αλλά, ένας πραγματικά ταλαντούχος τραγουδοποιός τραγουδοποιός θα σε κάνει να δεις, να νιώσεις και να μυρίσεις τα τριαντάφυλλα στο παράθυρο. Αυτή είναι η Taylor».

«Συνεχώς εξορύσσει, σκάβει, ξεσκαλίζει, ανακαλύπτει νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και προχωράει με τέτοιο τρόπο που δεν είμαι σίγουρος αν είναι ατρόμητη ή αν απλά μπορεί να κατακερματίσει τον φόβο. Ποια είναι η διαφορά τέλος πάντων;», προσθέτει.

Στη τελετή απονομής των πέμπτων ετήσιων Nashville Songwriter Awards, που θα πραγματοποιηθεί στο Ryman Auditorium στις 20 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή πάνω από 20 καλλιτέχνες για να τιμήσουν τους δημιουργούς και τους αποδέκτες των βραβείων.

Στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν περιλαμβάνονται οι Jordan Davis, Little Big Town, Luke Combs, Parmalee, Alana Springsteen, Pat Alger, Tony Arata, Babyface, Kent Blazy, Jacob Davis, Gayle, Hardy, Walker Hayes, Josh Jenkins, Matt Jenkins, Matt McGinn, Thomas Rhett, Matt Rogers, Jenn Schott, Nathan Spicer, Matthew West και άλλοι.