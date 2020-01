Η Taylor Swift θα τιμηθεί με το «Vanguard Award» των GLAAD Media Awards

Την Taylor Swift θα τιμήσει με το «Vanguard Award» η οργάνωση GLAAD στις 16 Απριλίου στο Λος Άντζελες, αναγνωρίζοντας τη στήριξη της pop star στην LGBTQ κοινότητα.

Τα GLAAD Media Awards βραβεύουν τα μέσα ενημέρωσης και ευρύτερα τις διασημότητες που εκπροσωπούν με δίκαιο, ακριβές και περιεκτικό τρόπο τους ανθρώπους και τα ζητήματα της LGBTQ κοινότητας.

Το περίφημο «Vanguard Award» απονέμεται στις προσωπικότητες που διαδίδουν το μήνυμα υπέρ της αποδοχής των LGBTQ κάνοντας τη διαφορά.

Κατά μήκος της ιστορίας των GLAAD Media Awards, τα οποία συμπληρώνουν φέτος 31 χρόνια, το «Vanguard Award» έχουν παραλάβει ονόματα όπως οι Beyoncé και JAY-Z, Jennifer Lopez, Britney Spears, Kerry Washington, Cher, Janet Jackson, Elizabeth Taylor, Antonio Banderas, Demi Lovato, Whoopi Goldberg και Patricia Arquette.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της οργάνωσης GLAAD σχολίασε για τη βράβευση της Taylor Swift:

«Από την τολμηρή εναντίωση στους anti-LGBTQ εκλεγμένους αξιωματούχους έως την εστίαση της προσοχής στην επείγουσα ανάγκη προστασίας των LGBTQ ανθρώπων μέσα από το Νόμο Ισότητας, η Taylor Swift χρησιμοποιεί με υπερηφάνεια την πλατφόρμα της για να ασκήσει επίδραση στην pop κουλτούρα για να προωθήσει την αποδοχή των LGBTQ».

Πράγματι, η Taylor Swift έχει εκδηλώσει τη στήριξή της στην LGBTQ κοινότητα σε πλειάδα περιπτώσεων.

Στην αρχή του Μήνα Υπερηφάνειας, τον Ιούνιο του 2019, η αστέρας της pop έστειλε ανοιχτή επιστολή στον γερουσιαστή Lamar Alexander, ζητώντας του να υποστηρίξει τον Νόμο Ισότητας, ενώ για τον ίδιο σκοπό ξεκίνησε εκστρατεία συλλογής διαδικτυακών υπογραφών στην πλατφόρμα Change.org.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα υποστηρίχθηκε και μέσα από το music video του τραγουδιού «You Need Calm To Down», το οποίο κέρδισε τα βραβεία «Βίντεο της Χρονιάς» και «Βίντεο για Καλό Σκοπό» στα MTV Video Music Awards του 2019.

Με αφορμή μάλιστα τη συμπλήρωση 50 ετών από την εξέγερση του Stonewall, σημείο – ορόσημο για την απελευθέρωση του gay κινήματος, η Taylor Swift έκανε μάλιστα τον Ιούνιο μία εμφάνιση – έκπληξη στο ομώνυμο μπαρ της Νέας Υόρκης.

