Η Taylor Swift θα σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους – Σε δικό της σενάριο

Η ταινία της Taylor Swift θα κυκλοφορήσει από το ίδιο κινηματογραφικό στούντιο που θα διανείμει και τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου.

Η Taylor Swift θα σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους για λογαριασμό της Searchlight Pictures.

Η 32χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός θα υπογράψει επίσης και το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας, η παραγωγή της οποίας θα γίνει από το βραβευμένο με Όσκαρ στούντιο που βρίσκεται πίσω από έργα όπως το «Nomadland» (Η Χώρα των Νομάδων) και το «The Shape of Water» (Η Μορφή του Νερού).

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία, όπως ο τίτλος, η πλοκή ή οι ηθοποιοί στους οποίους διανεμηθούν οι ρόλοι.

«Η Taylor είναι μία καλλιτέχνιδα και αφηγήτρια ιστοριών που εμφανίζεται μία φορά στη γενιά της. Είναι πραγματική χαρά και προνόμιο που συνεργαζόμαστε καθώς ξεκινάει αυτή τη συναρπαστική και νέα δημιουργική διαδρομή», δήλωσαν οι πρόεδροι της Searchlight, David Greenbaum και Matthew Greenfield.

Η Taylor Swift έγινε πρόσφατα ο μοναδικός σόλο καλλιτέχνης που κέρδισε δύο φορές το βραβείο της Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα MTV Video Music Awards για τη δουλειά της στο «All Too Well: The Short Film» και στο «The Man».

Η αστέρας της pop έχει κερδίσει 11 βραβεία Grammy και είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έχει κατακτήσει τρεις φορές το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς με τους δίσκους «Fearless», «1989» και «Folklore».

Στην καριέρα της, η Taylor Swift φημίζεται για τη δυνατότητά της να κινείται απρόσκοπτα μεταξύ διαφορετικών μουσικών ειδών, συνδυάζοντας την pop, την country, την indie folk και το alternative rock στη μουσική της.

Η ταινία μικρού μήκους «All Too Well: The Short Film», σε σκηνοθεσία και σενάριο της Taylor Swift, προβλήθηκε φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα υποψηφιότητας στα Βραβεία Όσκαρ του 2023.

Η Taylor Swift γνωρίζει ήδη τον κόσμο του κινηματογράφου με τη συμμετοχή της στις ταινίες «Valentine’s Day» (2010), «Cats» (2019) και, φέτος, στην ταινία «Amsterdam» του David O. Russell.

Η Searchlight Pictures κυκλοφόρησε πρόσφατα τη σκοτεινή κωμική ταινία τρόμου «The Menu» του Mark Mylod και το «The Banshees of Inisherin» του Martin McDonagh, το οποίο αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για τις υποψηφιότητες των επόμενων Βραβείων Όσκαρ.

Στις επόμενες κυκλοφορίες του κινηματογραφικού στούντιο περιλαμβάνεται και η νέα ταινία «And» του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνιστές την Emma Stone, τον Jesse Plemons και τον Willem Dafoe, στην οποία συμμετέχει και ο σύντροφος της Taylor Swift, ο Βρετανός ηθοποιός Joe Alwyn.