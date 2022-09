Η Taylor Swift θα παραπεμφθεί σε δίκη για το «Shake It Off»

Η δίκη είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής του Λος Άντζελες απέρριψε μια από τις τελευταίες προσπάθειες της Taylor Swift να αποφύγει τη δίκη για τις κατηγορίες ότι έκλεψε τους στίχους του «Shake It Off», στέλνοντας την υπόθεση πιθανότατα σε αναμέτρηση τον Ιανουάριο.

Η αγωγή κατατέθηκε το 2017 από τους δημιουργούς Sean Hall και Nathan Butler, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Taylor Swift αντέγραψε τους στίχους της επιτυχίας της «Shake It Off» (2014) από το δικό τους τραγούδι «Playas Gon’ Play» που κυκλοφόρησε από το γυναικείο συγκρότημα 3LW το 2001.

Στο «Playas Gon’ Play» οι στίχοι ανέφεραν «playas, they gonna play» και «haters, they gonna hate», ενώ στο «Shake It Off» της Swift τραγουδάει: «’Cause the players gonna play, play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, hate».

Οι δικηγόροι της Taylor Swift είχαν ζητήσει από τον δικαστή Michael W. Fitzgerald να επανεξετάσει την απόφαση που έλαβε τον Δεκέμβριο να στείλει την υπόθεση σε δίκη, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτοφανή».

Οι δικηγόροι των Hall και Butler απάντησαν γρήγορα ότι η 32χρονη τραγουδίστρια δεν δικαιούται να «αναμασά» παλιά επιχειρήματα απλώς και μόνο επειδή είναι «δυσαρεστημένη» με την απόφαση να διεξαχθεί δίκη.

Σε ακρόαση τη Δευτέρα, ο δικαστής δήλωσε ότι θα πάρει το μέρος των των Hall και Butler και απέρριψε την αίτηση της Taylor Swift για επανεξέταση, επιμένοντας στην προηγούμενη απόφασή του.

«Η αίτηση επανεξέτασης απορρίπτεται», δήλωσε ο δικαστής Fitzgerald.

«Δεν νομίζω ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για επανεξέταση, και ακόμη και αν το έκανε, και προσέγγιζα και πάλι το θέμα επί της ουσίας, εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικό ζήτημα ουσιαστικών γεγονότων εν μέρει λόγω της γνώμης του εμπειρογνώμονα», εξήγησε.

Στην τελευταία απόφασή του, ο δικαστής Fitzgerald πρόσθεσε ότι ήταν «αμέλεια ” που άφησε την αίτηση για επανεξέταση να μείνει αναπάντητη για «πάρα πολύ καιρό» και πρόσθεσε ότι η κατάθεση των εμπειρογνωμόνων που υποβλήθηκε αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή του.

Θα ήταν πολύ σπάνιο φαινόμενο ένας δικαστής να ανατρέψει την ίδια του την απόφαση, ένα βήμα στο οποίο τα δικαστήρια προχωρούν μόνο αν έχουν κάνει εμφανές λάθος.

Εκτός αν υπάρξει μια απίθανη απόφαση υπέρ της στις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους δικηγόρους της στο μέλλον, η Taylor Swift θα πρέπει να προσέλθει στο δικαστήριο τον Ιανουάριο για την εκδίκαση της αγωγής,

Οι δικηγόροι της Taylor Swift έχουν ζητήσει επανειλημμένα να τερματιστεί η αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι στίχοι για τους «παίκτες» και τους «haters» είναι πολύ συνηθισμένοι για να εμπίπτουν στο νόμο περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τον περασμένο μήνα, η ίδια η Taylor Swift δήλωσε ότι «δεν είχε ακούσει ποτέ» το παλαιότερο τραγούδι που κατηγορείται ότι αντέγραψε.

Αλλά ο δικαστής Fitzgerald αποφάνθηκε τον Δεκέμβριο ότι υπήρχαν «αρκετές αντικειμενικές ομοιότητες» ώστε να μην μπορεί να απορρίψει ο ίδιος την αγωγή. Ο δικαστής δήλωσε ότι η νομική ομάδα της Taylor Swift πρέπει να παρουσιάσει «ισχυρή επιχειρηματολογία» σε μια ενδεχόμενη δίκη με ενόρκους.

Η δίκη είναι επί του παρόντος προγραμματισμένη να ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου του 2023, αλλά οι ημερομηνίες αυτές συχνά αλλάζουν πριν μια υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου και οι δικηγόροι της Taylor Swift έχουν δηλώσει ότι θα προσπαθήσουν και πάλι να αποφύγουν τη δίκη.

Οι δύο πλευρές μάχονται επίσης επί του παρόντος για το ποιοι εμπειρογνώμονες μπορούν να εμφανιστούν στη δίκη.