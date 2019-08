Τα MTV VMA 2019 θα υποδεχθούν στη σκηνή τους την Taylor Swift.

Η Taylor Swift είναι το πρώτο όνομα για το οποίο ανακοινώνεται ότι θα τραγουδήσει ζωντανά στα MTV Video Music Awards 2019.

Η φετινή τελετή απονομής της διοργάνωσης θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στο «Prudential Center» του Νιούαρκ, στο New Jersey.

Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, την Παρασκευή 23 Αυγούστου, η τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο έβδομο άλμπουμ της, με τίτλο «Lover».

Η αστέρας της pop επιστρέφει στη σκηνή των MTV Video Music Awards τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της, το 2015 όταν παρουσίασε ένα medley – έκπληξη μαζί με τη Nicki Minaj.

Η Taylor Swift διαθέτει 10 υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2019, όσες και η Ariana Grande, τις περισσότερες από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες.

Οι περισσότερες υποψηφιότητές της προέρχονται από το «You Need To Calm Down», το οποίο είναι υποψήφιο στις κατηγορίες «Βίντεο της Χρονιάς», «Τραγούδι της Χρονιάς», «Καλύτερο Pop Βίντεο», «Βίντεο για Καλό Σκοπό», «Καλύτερη Σκηνοθεσία», «Καλύτερο Μοντάζ» και «Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση».

Επίσης το «ME!» με τον Brendon Urie είναι υποψήφιο στις κατηγορίες «Καλύτερη Συνεργασία», «Καλύτερα Οπτικά Εφέ» και «Καλύτερη Φωτογραφία».

Προς τα παρόν δεν είναι γνωστό το τραγούδι που θα παρουσιάσει η Taylor Swift στη σκηνή των MTV VMA 2019, όμως η εμφάνισή της περιγράφεται ως «παγκόσμια πρεμιέρα».