Taylor Swift: Κυκλοφορεί τέσσερα νέα τραγούδια ενόψει της έναρξης της περιοδείας «The Eras Tour»

Τρεις νέες ηχογραφήσεις και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι μοιράζεται η Taylor Swift.

Η Taylor Swift γιορτάζει την έναρξη της πολυαναμενόμενης sold out περιοδείας της «The Eras Tour» κυκλοφορώντας τέσσερα νέα τραγούδια.

Η Taylor Swift κυκλοφορεί τα τραγούδια «Eyes Open (Taylor’s Version)», «Safe & Sound (Taylor’s Version)» με τη συμμετοχή του Joy Williams και του John Paul White (πρώην μέλος των Civil Wars), «If This Was A Movie (Taylor’s Version)» και «All Of The Girls You Loved Before».

Τρία από τα τραγούδια εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Taylor Swift να ηχογραφήσει ξανά τα πρώτα έξι άλμπουμ της καριέρας της, ενώ το τέταρτο τραγούδι ήταν ακυκλοφόρητο μέχρι πρότινος.

Διαφήμιση

Το «All Of The Girls You Loved Before» είχε ηχογραφηθεί από την Taylor Swift για το άλμπουμ της «Lover» μετά την αποχώρησή της από την Big Machine Label Group. Το τραγούδι έγινε viral στο TikTok τον περασμένο μήνα μετά τη διαρροή του στο διαδίκτυο, με τους θαυμαστές να ζητούν την επίσημη κυκλοφορία του.

Τα «Eyes Open» και «Safe & Sound» δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ σε άλμπουμ της Taylor Swift, αλλά κυκλοφόρησαν για το soundtrack των ταινιών «Hunger Games» (Αγώνες Πείνας) πριν από μία δεκαετία.

Συγκεκριμένα συμπεριλήφθηκαν στο «The Hunger Games: Songs From District 12» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2012.

Το «If This Was A Movie» είναι ένα από τα τραγούδια του τρίτου άλμπουμ της Taylor Swift, «Speak Now» (2010), του οποίου η νέα ηχογράφηση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Taylor Swift: Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ δηλώνουν θαυμαστές της

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το 2021 τα άλμπουμ «Fearless (Taylor’s Version)» και «Red (Taylor’s Version)», τα οποία σημείωσαν εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και κατέκτησαν το No. 1 των charts.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το «Speak Now (Taylor’s Version)» αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς.

Η Taylor Swift αποφάσισε να ηχογραφήσει από την αρχή τα προηγούμενα άλμπουμ της, επειδή τα δικαιώματά τους πουλήθηκαν σε μία ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χωρίς την άδειά της. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από την Taylor Swift θεώρησε ως απειλή για τη δυνατότητά της να παίρνει αποφάσεις για τη δική της τέχνη.

Με τις νέες ηχογραφήσεις των άλμπουμ της, η Taylor Swift έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τον έλεγχο της μουσικής της και να δημιουργήσει καινούργιες, ανανεωμένες εκδόσεις που αντικατοπτρίζουν το δικό της όραμα και την καλλιτεχνική πρόθεση.

Η Taylor Swift ξεκινά την τεράστια περιοδεία «The Eras Tour», την πρώτη περιοδεία της μετά από πέντε χρόνια, με δύο συναυλίες στο Glendale της Αριζόνα στις 17 και 18 Μαρτίου, όπου θα τη συνοδεύσουν οι Paramore και η GAYLE.

Αρχικά, η Taylor Swift είχε ανακοινώσει 27 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική και κατόπιν της ανεπανάληπτης ζήτησης, πρόσθεσε άλλες οκτώ και μετά επιπλέον 17 νέες συναυλίες μέσα σε δύο εβδομάδες, ανεβάζοντας στις 52 τις συνολικές συναυλίες του «The Eras Tour».

«All Of The Girls You Loved Before»

«Safe & Sound (Taylor’s Version)»

Διαφήμιση

«Eyes Open (Taylor’s Version)»

«If This Was A Movie (Taylor’s Version)»