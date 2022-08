Taylor Swift: Όλα τα ρεκόρ που σημείωσε στα MTV VMA 2022

Τα MTV VMA 2022 ήταν η βραδιά της Taylor Swift.

Η Taylor Swift ήταν η μεγάλη νικήτρια στα MTV Video Music Awards 2022 κερδίζοντας τρία βραβεία, για το Βίντεο της Χρονιάς, το Καλύτερο Βίντεο Μεγάλου Μήκους και την Καλύτερη Σκηνοθεσία, όλα για το «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)».

Παράλληλα, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της βραδιάς την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Midnights».

Τα MTV Video Music Awards 2022 έλαβαν χώρα στο Prudential Center στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ την Κυριακή 28 Αυγούστου.

Η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία των MTV VMA που κερδίζει τρεις φορές το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς. Έχει κερδίσει επίσης το βραβείο για το «Bad Blood» το 2015 και το «You Need To Calm Down» το 2019.

Ένα παρόμοιο επίτευγμα έχει έχει σημειώσει η Taylor Swift και στα Βραβεία Grammy, όπου το 2021 έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που έχει λάβει τρεις φορές το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η Taylor Swift έχει πλέον 14 βραβεία στα MTV Video Music Awards, αριθμός που την τοποθετεί στην τέταρτη θέση των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στη διοργάνωση, πίσω από την Beyoncé (29), τη Madonna (20) και τη Lady Gaga (18).

Το «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)» είναι το πρώτο βίντεο που κερδίζει το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς και έχει σκηνοθετηθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον καλλιτέχνη του.

Τέσσερα βίντεο που είχαν προηγουμένως κερδίσει το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς είχαν σκηνοθετηθεί από τον καλλιτέχνη τους με έναν εξωτερικό συνεργάτη: το «Work It» της Missy Elliott (με τον Dave Meyers), το «HUMBLE» του Kendrick Lamar (με τους Meyers και Dave Free), το «You Need To Calm Down» της Taylor Swift (με τον Drew Kirsch) και το «Montero (Call Me By Your Name)» του Lil Nas X (με την Tanu Muino).

Στην ομιλία της για την παραλαβή του βραβείο του Βίντεο της Χρονιάς στα MTV Video Music Awards 2022, η Taylor Swift σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που η πλειοψηφία των υποψήφιων βίντεο είναι έργο γυναικών σκηνοθετών.

Η Taylor Swift κέρδισε επίσης στα MTV VMA 2022 το βραβείο για το Καλύτερο Βίντεο Μεγάλου Μήκους με το «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)». Η Swift είναι ο τρίτος νικητής σε αυτή την κατηγορία που συμπεριλαμβάνεται σποραδικά στα βραβεία. Η Madonna ήταν o πρώτος νικητής με το «The Immaculate Collection» το 1991, ενώ ακολούθησε η Beyoncé με το «Lemonade» το 2016.

Η 32χρονη αστέρας της pop κέρδισε επίσης το βραβείο για την Καλύτερη Σκηνοθεσία για δεύτερη φορά στην καριέρα της, καθώς είχε κερδίσει στην ίδια κατηγορία πριν από δύο χρόνια με το «The Man».

Η Swift είναι η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία των MTV VMA που κερδίζει δύο φορές το βραβείο της Καλύτερης Σκηνοθεσίας, μετά τη Valerie Faris, η οποία μαζί με τον σύζυγό της, Jonathan Dayton, σκηνοθέτησαν το «Tonight, Tonight» των Smashing Pumpkins, που κέρδισε το βραβείο το 1996, και το «Californication» των Red Hot Chili Peppers, που κέρδισε το βραβείο το 2000.

Η Taylor Swift είναι ο δεύτερος καλλιτέχνης που κερδίζει δύο φορές το βραβείο για την Καλύτερη Σκηνοθεσία για τη δουλειά του σε δικό του βίντεο. Ο Kendrick Lamar κέρδισε το βραβείο για τη συμμετοχή του στη σκηνοθεσία του «Alright» (2015) και του «HUMBLE». (2017).