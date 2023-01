Η Taylor Swift συμμετέχει στο νέο άλμπουμ των The National

Οι The National προσκαλούν στο νέο άλμπουμ τους την Taylor Swift, τη Phoebe Bridgers και τον Sufjan Stevens.

Οι The National ανακοίνωσαν ότι το ένατο άλμπουμ τους, με τίτλο «First Two Pages Of Frankenstein», θα κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου 2023 από την 4AD.

Με άξονα τις επιβλητικές μελωδίες και τη συναρπαστική στιχουργική αφήγηση, το «First Two Pages Of Frankenstein» εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην αγαπημένη δισκογραφία του συγκροτήματος.

Η παραγωγή του άλμπουμ, που αποτελείται από 11 τραγούδια, έγινε από τους The National στα Long Pond Studios στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνει guest συμμετοχές από την Taylor Swift (η οποία έχει συνεργαστεί με τον Aaron Dessner των The National στα άλμπουμ της «Folklore» και «Evermore» και στα τραγούδια της 3am Edition του «Midnights»), τη Phoebe Bridgers και τον Sufjan Stevens.

Μετά από δύο συνεχόμενα άλμπουμ και αρκετά γεμάτα χρόνια περιοδειών, το «First Two Pages Of Frankenstein» είχε αρχικά κολλήσει, ενώ ο τραγουδιστής Matt Berninger περιπλανιόταν «σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπου δεν μπορούσα να βρω καθόλου στίχους ή μελωδίες».

«Παρόλο που πάντα ήμασταν ανήσυχοι κάθε φορά που δουλεύαμε πάνω σε ένα δίσκο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι ίσως τα πράγματα πραγματικά είχαν φτάσει στο τέλος τους», εξομολογείται ο Berninger.

Αντ’ αυτού, οι The National «κατάφεραν να επανέλθουν και να προσεγγίσουν τα πάντα από διαφορετική οπτική γωνία, και εξαιτίας αυτού φτάσαμε σε αυτό που μοιάζει με μια νέα εποχή για το συγκρότημα», σύμφωνα με τον κιθαρίστα/πιάνίστα Bryce Dessner, στους συνεργάτες του οποίου περιλαμβάνονται επίσης ο αδελφός του Aaron (κιθάρα/πιάνο/μπάσο) καθώς και τα αδέλφια Scott Devendorf (μπάσο, κιθάρα) και Bryan Devendorf (ντραμς).

Το συγκρότημα μοιράστηκε επίσης το πρώτο single από το άλμπουμ, το παραπλανητικά upbeat «Tropic Morning News».

Το τραγούδι το οποίο ηχογραφήθηκε εν μέρει ζωντανά στο Αμβούργο, συνδυάζει τις ευμετάβλητες υφές και τους δυναμικούς ρυθμούς των The National με μια πλούσια αλλά διακριτική μεγαλοπρέπεια που επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας του Bryce Dessner με τη Σύγχρονη Ορχήστρα του Λονδίνου (London Contemporary Orchestra).

«Όταν ο Matt ήρθε με αυτό το τραγούδι στα βάθη της κατάθλιψής του, φάνηκε σαν ένα σημείο καμπής για εμάς», λέει ο Aaron Dessner. «Οι στίχοι του μοιάζουν σχεδόν με τον Dylan και είναι τόσο διασκεδαστικό να το παίζεις, όλα ξαφνικά έμοιαζαν να ζωντανεύουν ξανά».

Το «Tropic Morning News», που γράφτηκε μαζί με τη σύζυγο του Berninger, Carin Besser, πήρε τον τίτλο του από μια φράση που επινόησε η Besser για να περιγράψει τη δυστυχώς συνηθισμένη πρακτική του «doomscrolling» – τις μεγάλες ποσότητες αρνητικών ειδήσεων στο διαδίκτυο.

«Η ιδέα να αναφερθούμε στο σκοτάδι των ειδήσεων με έναν τόσο ανάλαφρο τρόπο ξεκλείδωσε κάτι μέσα μου», εξηγεί ο Berninger. «Έγινε ένα τραγούδι που μιλάει για το γεγονός ότι δυσκολεύεσαι να εκφραστείς και ότι προσπαθείς να συνδεθείς με κάποιον όταν ο θόρυβος του κόσμου πνίγει κάθε δυνατότητα για συζήτηση», προσθέτει.

Το άλμπουμ «First Two Pages Of Frankenstein» αποτυπώνει την αναζωογονημένη χημεία του συγκροτήματος σε μια δουλειά που ισορροπεί όμορφα την κομψή μουσικότητα με τις πιο ιδιοσυγκρασιακές παρορμήσεις των The National.

Τραγούδια όπως το «Grease In Your Hair» και το «Ice Machines» δοκιμάστηκαν στις συναυλίες το 2022 πριν ηχογραφηθούν, επιτρέποντας στο συγκρότημα να βελτιώσει το υλικό σε πραγματικό χρόνο. Ένα άλλο τραγούδι, το «Weird Goodbyes» με τη συμμετοχή του Justin Vernon των Bon Iver, κυκλοφόρησε ως μεμονωμένο single τον περασμένο Αύγουστο.

«Για εμένα η δύναμη αυτού του δίσκου έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα και τη δομή της μουσικής που συναντιούνται με πολλή τυχαία μαγεία», σχολιάζει ο Aaron Dessner.

Οι The National ανακοίνωσαν επίσης σήμερα το πρόγραμμα της περιοδείας τους για το 2023, το οποίο περιλαμβάνει μια συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με εκλεκτή καλεσμένη την Patti Smith και την μπάντα της. Στις υπόλοιπες συναυλίες θα εμφανιστούν ως opening sets οι Soccer Mommy, The Beths και Bartees Strange.

Οι The National, οι οποίοι σχηματίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1999, έχουν φτάσει στο Top 10 του Billboard 200 με πέντε άλμπουμ τους, ενώ το «Sleep Well Beast» του 2017 κέρδισε το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ.

Το tracklist του άλμπουμ

1. Once Upon A Poolside (feat. Sufjan Stevens)

2. Eucalyptus

3. New Order T-Shirt

4. This Isn’t Helping (feat. Phoebe Bridgers)

5. Tropic Morning News

6. Alien

7. The Alcott (feat. Taylor Swift)

8. Grease In Your Hair

9. Ice Machines

10. Your Mind Is Not Your Friend (feat. Phoebe Bridgers)

11. Send For Me