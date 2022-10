Taylor Swift: Πώς οι «περίεργες φήμες» για τη σχέση της με τον Joe Alwyn έδωσε έμπνευση για ένα τραγούδι του «Midnights»

«Αν ο κόσμος μάθει ότι είσαι ερωτευμένος με κάποιον, θα το σχολιάσει».

Η Taylor Swift αποκαλύπτει πώς αποτέλεσε έμπνευση για ένα τραγούδι του νέου άλμπουμ της «Midnights» η σχέση της με τον ηθοποιό Joe Alwyn.

Λίγο αφότου ξεκίνησε την Παρασκευή την τελική κούρσα της σειράς «Midnights Mayhem With Me» στο TikTok ανακοινώνοντας ότι το πρώτο τραγούδι του επερχόμενου άλμπουμ της «Midnights» θα έχει τίτλο «Lavender Haze», η Taylor Swift δημοσίευσε ένα άλλο βίντεο στο οποίο εξήγησε ότι το τραγούδι αναφέρεται στην αγάπη της για τον σύντροφό της Joe Alwyn που παραμένει άθραυστη από τις φήμες και τα σχόλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Έπεσα πάνω στη φράση “Lavender Haze” όταν παρακολουθούσα το “Mad Men”», αποκάλυψε.

«Και την έψαξα γιατί σκέφτηκα ότι ακουγόταν ωραία, και αποδεικνύεται ότι είναι μια κοινή φράση που χρησιμοποιούνταν στη δεκαετία του ’50, όπου απλά τη χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν ότι ήταν ερωτευμένοι. Aν ήσουν στη “λεβαντένια ομίχλη”, τότε αυτό σήμαινε ότι ήσουν σε αυτή την παντοτινή ερωτική λάμψη – και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν πολύ όμορφο», περιέγραψε.

«Υποθέτω ότι θεωρητικά, όταν είσαι εκεί, κάνεις τα πάντα για να μείνεις εκεί και να μην αφήσεις τους ανθρώπους να σε κατεβάσουν από αυτό το σύννεφο», συνέχισε.

«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι πρέπει να το αντιμετωπίζουν αυτό τώρα, όχι μόνο τα “δημόσια πρόσωπα”, επειδή ζούμε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν ο κόσμος μάθει ότι είσαι ερωτευμένος με κάποιον, θα το σχολιάσει», τόνισε.

«Όπως, για παράδειγμα, με τη σχέση μου εδώ και έξι χρόνια, έπρεπε να αποφεύγουμε περίεργες φήμες, σκανδαλοθηρικά πράγματα – και απλά τα αγνοούμε. Αυτό το τραγούδι αναφέρεται κατά κάποιο τρόπο στην πράξη του να αγνοείς αυτά τα πράγματα για να προστατεύεις τα ουσιαστικά», είπε η αστέρας της pop.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε τον τίτλο του «Lavender Haze» στο ένατο επεισόδιο του «Midnights Mayhem With Me», μιας απολαυστικά χαοτικής σειράς βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, στην οποία αποκάλυπτε τυχαία έναν προς έναν τους τίτλους των τραγουδιών του νέου άλμπουμ της «Midnights», που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Ξεκίνησε τη σειρά στα τέλη του Σεπτεμβρίου, περίπου ένα μήνα μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του «Midnights» στην ομιλία για τη βράβευσή της με το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς στα MTV Video Music Awards 2022.

Αλλά ενώ τα πρώτα οκτώ βίντεο της σειράς «Midnights Mayhem With Me» αναρτήθηκαν σε διαφορετικές ημέρες, τα τελευταία πέντε επεισόδια δημοσιεύθηκαν όλα κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

Εκτός από το «Lavender Haze», η Taylor Swift ολοκλήρωσε το tracklist του «Midnights» ανακοινώνοντας το «You’re on Your Own, Kid», το «Labyrinth», τι «Sweet Nothing» και το «Snow On The Beach» με τη συμμετοχή της Lana Del Rey.

Δείτε παρακάτω την Taylor Swift να εξηγεί τη σημασία του τραγουδιού της «Lavender Haze»: