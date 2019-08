Αποκαλύφθηκε το tracklist του πολυαναμενόμενου «Lover».

Η Taylor Swift δίνει στη δημοσιότητα το tracklist του νέου άλμπουμ της «Lover», μερικές ώρες μετά την κυκλοφορία του ομότιτλου τραγουδιού.

Η Αμερικανίδα pop star έχει μπει στην τελική ευθεία για την άφιξη της νέας δισκογραφικής δουλειάς της, την έβδομη στο σύνολο της επιτυχημένης καριέρας της και την πρώτη στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Republic Records της Universal Music Group, μία σύμπραξη που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Αν και μετακόμισε σε νέα δισκογραφική στέγη, η Taylor Swift αναλαμβάνει η ίδια το έργο της παραγωγής, αρχής γενομένης από το «Lover» το οποίο κυκλοφορεί την Παρασκευή 23 Αυγούστου.

Στα 18 τραγούδια του άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται τα τέσσερα singles που ήδη έχουν κυκλοφορήσει, δηλαδή το «ME!» με τον Brendon Urie των Panic! At The Disco, το «You Need To Calm Down», το «The Archer», και το ομότιτλο «Lover» που αποκαλύφθηκε μόλις σήμερα.

Στα υπόλοιπο tracklist παρατηρούμε τίτλους τραγουδιών που είχαν διαδοθεί ως φήμες το προηγούμενα διάστημα, όπως το «Cruel Summer» και το «The Man», αλλά και μία συνεργασία με το γυναικείο συγκρότημα των Dixie Chicks σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Soon You’ll Get Better».

Το «Lover» θα κυκλοφορήσει σε μία στάνταρ έκδοση CD και σε τέσσερις διαφορετικές deluxe editions, οι οποίες είναι ένα βιβλίο με στίχους, αποσπάσματα από τα ημερολόγια της Taylor Swift, φωτογραφίες της, καθώς με κενές σελίδες που προορίζονται για σημειώσεις.

Lover, album out August 23. Cover shot by the artistic genius that is @valheria123 💗 Pre-add, pre-save, pre-order (all the pre stuff you feel like doing) Can’t wait for you to hear this. https://t.co/SGjcCUYZdM pic.twitter.com/IPy54raQUF — Taylor Swift (@taylorswift13) June 13, 2019

Το tracklist του «Lover»

1. I Forgot That You Existed

2. Cruel Summer

3. Lover

4. The Man

5. The Archer

6. I Think He Knows

7. Miss Americana & The Heartbreak Prince

8. Paper Rings

9. Cornelia Street

10. Death By Thousands Cuts

11. London Boy

12. Soon You’ll Get Better (feat. Dixie Chicks)

13. False God

14. You Need To Calm Down

15. Afterglow

16. ME! (feat. Brendon Urie)

17. It’s Nice To Have A Friend

18. Daylight